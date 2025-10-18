¿A qué hora abre el mercadillo de Badajoz los domingos? Aquí tienes el horario completo

El plan más popular del domingo en Badajoz es, sin duda, ir al mercadillo. Es una tradición que ha pasado de generación en generación y que, pese al paso de los años, sigue reuniendo a cientos de personas cada semana.

A lo largo del tiempo su ubicación ha ido cambiando, al igual que los horarios, pero el espíritu es el mismo: pasar la mañana del domingo entre puestos.

Actualmente, el mercadillo se celebra en el polígono El Nevero, donde cada domingo los vendedores comienzan a montar los puestos desde bien temprano. Allí se puede encontrar de todo: ropa, calzado, fruta, bisutería, maquillaje, telas, ropa de cama, utensilios de cocina o herramientas. Una mezcla de productos que convierte el paseo en una experiencia cercana y muy pacense.

Como cada semana, la gente acude en masa a buscar las mejores ofertas o simplemente a pasar la mañana. Pero, ¿cuál es el horario y cuál es la mejor hora para ir?

Pues bien, abre de 9.00 a 14.00 horas, aunque quienes conocen bien el mercadillo saben que las primeras horas son las más tranquilas. Los más madrugadores disfrutan de los precios recién puestos y pueden moverse sin tanto bullicio. A media mañana, entre las diez y las doce, el ambiente se va animando. A mediodía es el punto de mayor afluencia.

Aparcarcamiento

Uno de los puntos fuertes de este mercadillo es que aparcar no suele ser un problema. En la zona hay calles amplias y una explanada junto al recinto donde se puede dejar el coche sin complicaciones. Eso hace que muchos lo prefieran frente a otros mercados.

Y para quienes se queden con ganas de más, o trabajen el domingo, en Badajoz hay otro mercado al aire libre que también mantiene su encanto: el de los martes, que se instala en la explanada junto al Puente Real y mantiene el mismo horario (de 09.00 a 14.00 horas).