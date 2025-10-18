Medio siglo de amor: Badajoz homenajea a sus matrimonios más veteranos

Cincuenta años después de haberse dado el “sí, quiero”, una veintena de parejas de Badajoz y sus pedanías han vuelto a mirarse a los ojos con la misma complicidad de aquel día. Medio siglo de vida en común, de risas, dificultades y aprendizajes, que el ayuntamiento ha querido celebrar con un emotivo homenaje en el espacio cultural de Santa Catalina.

Las parejas, muchas acompañadas de hijos y nietos, han desfilado del brazo por el pasillo central mientras se ha escuchado una canción del cuarteto vocal de ópera IL Divo. Algunos no han podido evitar las lágrimas, otros, entre bromas, han confesado que han estado “más nerviosos que en la boda de verdad”.

Amor y respeto

Entre los asistentes, ha habido muchas anécdotas como las de Luis y María del Carmen, que se casaron en 1975 en la iglesia de San José, con una celebración sencilla en el restaurante Jabato que por entonces existía en el Casco Antiguo. "Nos casamos el 6 de enero por la tarde, mi vestido lo compré en la tienda Pronovias que había frente al cuartel de la Guardia Civil", ha recordado.

El secreto para celebrar las bodas de oro es "quererse mucho y respetarse". Llegar hasta aquí "no ha sido un valle de rosas, hemos tenido que perdonarnos muchas cosas", ha confesado.

Otra pareja, Mariángeles y Luis celebrarán su aniversario el próximo 10 de agosto. Se casaron en Cáceres y recuerdan con cariño la ilusión de aquellos años: “Nos casamos muy jóvenes, con 21 y 22 años y teníamos muchas ganas de empezar una vida juntos”. Sobre el secreto para llegar a los 50 años de matrimonio dicen que lo principal es “aguantarse mucho. Es un tira y afloja constante, hay que ceder, pero sobre todo, siempre antes de ir a la cama hay que hacer las paces, aunque estemos enfadados”.

Mariángeles y Luis, uno de los matrimonios que celebran sus bodas de oro. / Rebeca Porras

También Santiago y Juana celebrarán su medio siglo de casados el 10 de agosto. Ellos se dieron el “sí, quiero” en Badajoz y festejaron su boda en el restaurante 101, que estaba en la plaza de Santo Domingo. “Comimos entremeses, paella y merluza y de postre, una tarta espectacular de siete alturas, que aún recordamos perfectamente”.

Santiago y Juana, celebran 50 años de casados. / Rebeca Porras

Por su parte, José Antonio y Teresa se casaron el 8 de febrero en la iglesia de la Concepción. Ahora tienen tres hijos y siete nietos y guardan también un grato recuerdo de su celebración, que tuvo lugar en el Venero. A las parejas más jóvenes que comienzan ahora su camino, les lanzan un consejo: “Sobre todo, tiene que haber mucho diálogo y comunicación. Es la base de todo”.

José Antonio y Teresa, celebraron su aniversario el 8 de febrero de este año. / Rebeca Porras

Durante el turno de intervenciones, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha asegurado que este es “seguramente el acto más bonito que organiza el Ayuntamiento de Badajoz” y uno de los momentos más especiales del año, “porque se les ve felices y a los hijos y nietos que les acompañan también se les ve alegres”. Gragera ha señalado que “hoy es un día para celebrar el amor, la perseverancia y la paciencia -bendita paciencia, más de ellas que de ellos- y desde luego, por encima de todo, un día para celebrar la vida compartida durante estos 50 años”.

Por su parte, el concejal del Área de Mayores, Juancho Pérez, ha agradecido al alcalde su apoyo constante, “porque siempre ha entendido el trabajo que se hace desde el área”. Asimismo, ha expresado su alegría por poder acompañar a los homenajeados en un acto tan emotivo, a quienes ha deseado “otros 50 años juntos para seguir disfrutando de la vida en compañía”.

Música y convite

La cantaora extremeña Esther Merino, acompañada a la guitarra por Joaquín Muñino, ha puesto la nota musical a la celebración con 'No me lo creo' de Parrita y 'Me quedo contigo' de los Chunguitos. Posteriormente, todos los homenajeados se han trasladado hasta las Casas Consistoriales donde se ha servido un aperitivo.

Para muchas de estas parejas, la jornada ha sido algo más que un homenaje institucional. Es una oportunidad de reencontrarse con amigos, de revivir su boda y de comprobar que, medio siglo después, el amor sigue en pie.