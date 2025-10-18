Accidente de tráfico
Dos menores de 17 años resultan heridos de diversa gravedad en un accidente de tráfico en Badajoz
Ambos fueron trasladados al hospital Universitario con trauma craneal, uno de ellos en estado grave
C.G.N
Dos menores de 17 años han resultado heridos, uno de ellos grave, en un accidente de tráfico en Badajoz. El 112 de Extremadura recibió un aviso a las 1.31 de la madrugada de este sábado de una salida de vía en la rotonda del parque de Las Cañadas, en la barriada de Las Vaguadas de la capital pacense.
Hasta el lugar se desplazaron una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES), una ambulancia de soporte vital básico del SES y una patrulla de servicio de la policía local.
Los jóvenes fueron trasladados con trauma craneal, uno herido grave y otro menos grave, hasta el hospital Universitario.
Por el momento se desconocen más datos del suceso y del vehículo que conducían.
