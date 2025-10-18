Talavera la Real (Badajoz) rinde homenaje a la reina Leonor de Austria con un completo programa cultural y teatral

Talavera la Real vive un intenso fin de semana histórico y cultural con la llegada de la reina Leonor de Austria, una figura emblemática de la historia europea que dejó huella en España y cuya vida será recordada a través de diversas actividades organizadas del 18 al 19 de octubre. La historia de España y de la monarquía europea estará siempre ligada a este municipio pacense, ya que la mencionada reina falleció en él el 25 de febrero de 1558.

Leonor regresó desde Francia, donde había sido reina consorte como esposa de Francisco I, tras la abdicación de su hermano Carlos V. Lo hizo acompañando a su hermana María de Hungría a España, donde pasó sus últimos días.

Un festival en su honor

Con este festival, se rinde homenaje a su figura con un completo programa de actos. Este evento está bajo la dirección de Maite Vallecillo y con textos de Simón Ferrero y la propia Vallecillo. Talavera la Real ha diseñado una programación que combina teatro, música, talleres y gastronomía, permitiendo a vecinos y visitantes sumergirse en el esplendor y la intriga del siglo XVI, de la época de Leonor.

Una de las representaciones de la edición 2024. / Ayuntamiento de Talavera la Real

La programación comienza el sábado 18 de octubre con un pasacalles en honor a la reina Leonor, que recorrerá las principales calles de Talavera la Real a partir de las 17:30 horas. El punto de inicio será el centro sociocultural. Este acto inaugural servirá como antesala de la actuación del coro del grupo de folklore Luis Chamizo a las 19:00 horas, que deleitará al público con un repertorio de canciones tradicionales que evocan el contexto histórico del siglo XVI. La jornada se cerrará con la representación del entremés 'La Cueva de Salamanca' de Miguel de Cervantes, a cargo del grupo Teatrópodo, en la plaza de la Iglesia a las 20:00 horas. Esta pieza clásica ofrecerá un guiño a la riqueza literaria de la época y permitirá a los espectadores apreciar el ingenio cervantino en un ambiente festivo y cercano.

Domingo de actividad frenética

Durante el domingo 19 de octubre las actividades se intensifican con un programa que combina teatro infantil, recreaciones históricas y gastronomía local. A las 12:00 horas, la plaza de España acogerá la representación de 'La Fábula de la mendiga y el Rey', a cargo del grupo de Teatro Infantil, una obra que busca acercar a los más pequeños la historia de la reina Leonor y su relevancia en la corte. A las 13:30 horas se espera la llegada oficial de la reina Leonor a Talavera la Real, que será recibida en la puerta de la epístola de la iglesia parroquial y la representación de 'Las Lavanderas'. La recepción la harán los propios vecinos y las autoridades. Será un acto cargado de solemnidad y emoción.

La tradición culinaria también tendrá protagonismo en esta programación, será a través de una comida popular a las 14:30 horas en la plaza de España. Entre otras viandas, se servirán migas extremeñas para celebrar la hospitalidad y la riqueza gastronómica de la región, acompañando la 'Mesa de la Reina y su séquito'. Posteriormente, se desarrollarán talleres infantiles a las 15:30 horas, y a las 17:30 horas se representará la 'Jácara de los locos' en la misma plaza, ofreciendo humor y entretenimiento para todos los públicos.

Programa de actos en honor a Leonor de Austria que se celebrará en Talavera la Real (Badajoz). / La Crónica

La tarde continuará con la acogida de la reina Leonor en el convento, en un acto que tendrá lugar en la iglesia parroquial a las 18:30 horas. Una hora más tarde, a las 19:30 horas, la plaza de España será testigo de la representación de 'El Ciego Salinas y su Lazarillo', que evocará la literatura y el folclore del siglo XVI. La jornada se completará con un taller de henna a las 20:00 horas, seguido de la simbólica muerte de la reina Leonor a las 21:00 horas y su posterior sepelio a las 21:45 horas, con un recorrido hacia el convento de las Carmelitas Descalzas. Durante todo el día, el mercado del siglo XVI estará abierto para ofrecer productos medievales. La amenización musical a cargo de la Banda Municipal de Música de Talavera la Real.

Leonor de Austria, hija de Maximiliano I de Habsburgo y María de Borgoña, y esposa de Fernando II de Aragón, fue una figura clave en la política y la cultura de su época. Su paso por Talavera la Real permitirá a los habitantes revivir y conocer más de cerca la historia de una reina que, a través de su influencia, contribuyó al fortalecimiento de los vínculos entre los reinos europeos y a la promoción de la cultura renacentista en la Península Ibérica.

Leonor de Austria. / Joos van Cleve

Con este amplio programa de actividades, Talavera la Real no solo homenajea la figura histórica de Leonor de Austria, sino que también reafirma su compromiso con la difusión cultural, el teatro y la recuperación de tradiciones históricas, ofreciendo un fin de semana donde el pasado y la imaginación se dan la mano en un ambiente único y festivo.