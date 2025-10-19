3.000 personas corren en Badajoz por la inclusión

Un total de 3.000 personas participan este domingo en el VIII Cross Solidario de la Guardia Civil, una cita deportiva y benéfica a favor de Aprosuba 3 Plena Inclusión Badajoz, la Asociación Protectora de Personas con Discapacidad Intelectual. La actividad está enmarcada dentro de las celebraciones de la festividad de la Virgen del Pilar y la organización ha conseguido, una vez más, alcanzar el número máximo de inscripciones que se habían fijado este año.

Las carreras han comenzado a las once de la mañana y el ambiente en la zona ha sido extraordinario, con numeroso público acompañando a los corredores desde primera hora.

Las imágenes del VIII Cross Solidario de la Guardia Civil de Badajoz / Jota Granado

Entre los participantes, Gloria y Elena, dos amigas de Barcarrota que viven en Badajoz y que repiten por tercer año consecutivo en esta prueba. Ambas coinciden en que se trata de una de las carreras más populares y con mejor ambiente del calendario, además de tener un fin solidario. “Nos encanta hacerlo porque, al final, es por una buena causa”, explican.

Participan en la carrera absoluta de 8,7 kilómetros. Gloria busca mejorar su marca del año pasado, mientras que Elena espera también superarse, especialmente después de la edición anterior, en la que el calor hizo que la carrera fuese "muy dura". Aseguran que, aunque es una prueba con mucho ambiente, "hay que prepararse y entrenar un poco", porque de lo contrario “se hace cuesta arriba”.

Participantes del VIII Cross Solidario Guardia Civil este domingo en Badajoz. / Jota Granado

Entre los más pequeños, destaca la ilusión de Eloy, un niño de 10 años que ha venido desde Montijo junto a sus padres. Su madre, Raquel, participa por tercer año y cuenta que esta vez ha querido traer a su hijo “para meterle un poco en el mundo del running”. “Nos gusta mucho el deporte”, afirma. Eloy es uno de los 300 niños que compiten hoy y su objetivo es claro: intentar ganar y sobre todo "pasárselo bien". Raquel destaca el ambiente y la buena organización.

También hay caras nuevas, como la de Carlos, un joven de 16 años, procedente de Santa Marta que corre por primera vez en una prueba de estas características. “Tenía muchas ganas de probar”, cuenta. Ha estado entrenando a diario y su propósito es lograr una buena marca en este debut. Después, le gustaría probar suerte en una media maratón. Reconoce que lo más duro del recorrido de hoy serán las subidas por la zona de la Alcazaba, aunque confía en terminarlo bien.

Desde la organización benéfica destacan la gran respuesta que ha tenido esta edición. Susana Torres, directora técnica de Aprosuba 3, asegura que el ambiente ha superado todas las expectativas: “No esperábamos tanta participación ni que se vendieran los dorsales tan rápido. La gente está muy volcada con la carrera y con Aprosuba.” Susana celebra que el objetivo de la carrera se ha cumplido con creces.

La entidad beneficiaria del cross solidario, ha instalado además un punto de venta de merchandising, con calcetines, manguitos, camisetas y productos elaborados en su centro ocupacional.

Aunque aún no se ha decidido el destino concreto de la recaudación, la directora técnica explica que los fondos se invertirán en mejorar los servicios y la calidad de vida de las personas atendidas por la entidad, que actualmente son 280 chicos. Muchos de ellos, apunta, han participado hoy como voluntarios y de hecho “han sido los primeros en llegar al cross”.

Recorrido

La carrera absoluta, con un recorrido de 8,7 kilómetros, ha partido desde la avenida de Colón, frente a la sede de la Comandancia de la Guardia Civil. Desde ahí, los participantes recorren la avenida Ramón y Cajal, la plaza Reyes Católicos junto a Puerta de Palmas y se adentran en el Casco Antiguo por Santa Lucía, Santa Ana, Duque San Germán, plaza de la Soledad, Arias Montano, San Juan, Moreno Zancudo, Plaza Alta, Castillo, Campillo y plaza 18 de diciembre.

La prueba continúa por la ronda de circunvalación Reina Sofía, el puente de la Autonomía y el Camino Viejo de San Vicente, para entrar después en el parque del río, en la margen derecha, sentido Puente Real, hasta el punto de retorno fijado por la organización. Desde ahí, los corredores suben por el Hornabeque, cruzan el Puente de Palmas y encaran el tramo final por la calle Prim y Santo Domingo, con meta nuevamente en la Comandancia.

Trabajadoras de Aprosuba 3- Plena Inclusión Badajoz, entidad beneficiaria de esta edición. / Jota Granado

La jornada incluye también una caminata solidaria de 2,5 kilómetros, con salida en la misma avenida de Colón. Además, los más pequeños participan en distintas carreras infantiles. La llamada Polilla infantil repite el punto de salida, frente a la Comandancia y pasa por Ramón y Cajal, Puerta de Palmas, Prim y Santo Domingo, con llegada de nuevo en Colón. Por su parte, los niños de las categorías Polilla benjamín y prebenjamín recorren un trazado más corto por la avenida de Colón, la calle Juan Antonio Cansino Rioboo y el parque de Castelar, finalizando también en la sede de la Guardia Civil.

Los más pequeños saliendo de la meta esta mañana. / Jota Granado

Correr con el corazón

El Cross Solidario de la Guardia Civil combina deporte, convivencia y solidaridad en una jornada que cada año reúne a miles de participantes en beneficio de Aprosuba 3 y su labor de inclusión social. Esta edición, la prueba se presenta bajo el lema ‘Corre con el corazón, avanza por la inclusión’. Un eslogan que “simboliza la esencia de este evento, correr con generosidad, con empatía y avanzar juntos hacia una sociedad más justa e inclusiva”, tal y como destacó, en su presentación, el general jefe de la Guardia Civil en la región, José Manuel Santiago.

El encuentro concluirá con la entrega de premios de todas las modalidades a partir de las 13.30 horas en el acuartelamiento de la Guardia Civil.