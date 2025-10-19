Concluye el ajardinamiento y mejora del parque Ángel Quintanilla Ulla de Badajoz

La Concejalía de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Badajoz ha finalizado esta semana las actuaciones de ajardinamiento y mejora del parque junto a la calle Ángel Quintanilla Ulla, en Valdepasillas.

Los trabajos han incluido la plantación de especies ornamentales y arbóreas que contribuyen al embellecimiento y revitalización del espacio, así como la instalación de una pérgola, bancos y papeleras en el entorno.

Entre las especies incorporadas se encuentran palmeras trachycarpus y cycas, así como especies arbóreas como aligustres y callistemon. También se han incorporado un ciprés arizónica igual al ya existente en la zona. En cuanto a la vegetación arbustiva, se han añadido celindas, polygala, viburnos, lantanas y verbenas.

Asimismo, se han llevado a cabo mejoras en el mobiliario urbano con la instalación de una nueva pérgola, bancos, respaldos en las rotondas y papeleras y próximamente se completará la actuación con la colocación de una fuente de agua potable.

Plano general de la zona ajardinada en la que se ha actuado. / La Crónica

Destaca además la colaboración de los alumnos de la Escuela Taller Fuerte de San Cristóbal, que han participado en la pavimentación central de hormigón. El concejal delegado Rubén Galea indica que es un proyecto “aprobado en el último Plan de Impulso que ha supuesto la recuperación de especies arbustivas y la reposición de una decena de árboles, así como la mejora del entorno”.