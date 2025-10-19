Se incorporan palmeras trachycarpus y cycas
Concluye el ajardinamiento y mejora del parque Ángel Quintanilla Ulla de Badajoz
La actuación de revitalización del espacio ha sido llevada a cabo por la Concejalía de Parques y Jardines con la colaboración de la escuela taller Fuerte de San Cristóbal
La Concejalía de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Badajoz ha finalizado esta semana las actuaciones de ajardinamiento y mejora del parque junto a la calle Ángel Quintanilla Ulla, en Valdepasillas.
Los trabajos han incluido la plantación de especies ornamentales y arbóreas que contribuyen al embellecimiento y revitalización del espacio, así como la instalación de una pérgola, bancos y papeleras en el entorno.
Entre las especies incorporadas se encuentran palmeras trachycarpus y cycas, así como especies arbóreas como aligustres y callistemon. También se han incorporado un ciprés arizónica igual al ya existente en la zona. En cuanto a la vegetación arbustiva, se han añadido celindas, polygala, viburnos, lantanas y verbenas.
Asimismo, se han llevado a cabo mejoras en el mobiliario urbano con la instalación de una nueva pérgola, bancos, respaldos en las rotondas y papeleras y próximamente se completará la actuación con la colocación de una fuente de agua potable.
Destaca además la colaboración de los alumnos de la Escuela Taller Fuerte de San Cristóbal, que han participado en la pavimentación central de hormigón. El concejal delegado Rubén Galea indica que es un proyecto “aprobado en el último Plan de Impulso que ha supuesto la recuperación de especies arbustivas y la reposición de una decena de árboles, así como la mejora del entorno”.
- La revista Elle destaca la elegancia de Maria Morais, mujer del alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera
- Dos menores heridos de gravedad al salirse de la vía con un Minits en Las Vaguadas, Badajoz
- La Tostada Ana la Jerezana del Casino triunfa en el concurso Badajoz Capital del Desayuno
- Dios me llamó a entregarle mi vida': la historia de Manoli Sánchez, una misionera de Badajoz
- En la UCI, el hombre afectado por el incendio de su casa en Badajoz
- Unas jornadas en Badajoz promocionan las salidas laborales de las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad
- La Codosera llora la pérdida de Verónica, fallecida tras ser atropellada por su pareja
- Badajoz no bajará el IBI en 2026 porque 'no existe margen fiscal