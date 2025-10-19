«Lucho para que los jóvenes tengamos las alternativas necesarias»

¿Qué se siente al ser seleccionado para ser el líder del grupo juvenil que representará a su país?

Una mezcla de responsabilidad, miedo, alegría y orgullo. Responsabilidad y miedo porque se trata de una oportunidad mayúscula, que al principio te genera ese temor, pero que no puedes dejar pasar. Y alegría y orgullo porque que me hayan elegido precisamente a mí para representar a todo nuestro país significa que lo he hecho bien durante mi vida.

¿Por qué cree que le han elegido?

Pues yo diría que por mi trayectoria profesional. He creado muchas asociaciones juveniles. Formo parte de los consejos regionales. También he participado en el Consejo de Juventud de España y en los Institutos de Juventud de Extremadura y de España siempre buscando lo mejor para los jóvenes. Imagino que la asociación buscaba un perfil de alguien que haya luchado por el bien de la juventud y yo, sin duda, llevo haciéndolo toda mi vida.

¿En qué consistirá el proyecto ‘Feel to connect: EQ for inclusion’?

Nos reuniremos en Hungría los cuatro grupos seleccionados de los países participantes: España, Italia, Grecia y el anfitrión y organizador. Cada país aporta ocho participantes y un líder de grupo, haciendo un total de 36. El objetivo es conseguir que los jóvenes se vuelvan aún más capaces y puedan desenvolverse en los distintos entornos sociales. Mi deber como líder es ofrecerles una serie de herramientas y estrategias prácticas para que mejoren su inteligencia emocional y fomenten su inclusión.

Algunos miembros del equipo español seleccionado para viajar a Hungría / La Crónica

¿Qué tipo de actividades llevaréis a cabo?

Se llevarán a cabo desafíos interpersonales, escape rooms, visitas culturales y formaciones a nivel de cómo construir una sociedad más inclusiva. Además, les enseñaremos a los jóvenes cómo ser agentes de cambio con sus comunidades.

¿Por qué se adentró en el mundo juvenil? ¿Cuándo ocurrió?

Pues todo comenzó en Puebla de Obando, cuando yo tenía 16 años. Estaba harto de ver que los jóvenes no teníamos nada. Nada para hacer ni nada dedicado a nosotros. No se nos prestaba atención ni miraban por nosotros desde los ayuntamientos. Por lo que me decidí a crear una asociación juvenil, ‘El Zanganillo’, que aún continúa activa, y gracias a la voz y movimiento de los jóvenes que se me unieron, empezamos a trabajar, a crear, y a hacer cosas para que el colectivo de entre los 12 y los 18 años pudiera disfrutar.

¿Y desde ese momento su vida se ha centrado en mirar por el bien de la juventud?

Correcto. A los 18 entré como presidente de l asociación y todo fue escalando. El Consejo de Juventud extremeño quiso contar conmigo y hice la vocalía de Educación, Cultura y Deporte, algo que me abrió muchas puertas a nivel regional y nacional. Empecé a representar al país en el Consejo y el Instituto de Juventud de España, y al hacerme un nombre, conseguí ser Embajador de Juventud en Extremadura. Mis estudios también han sido dedicados a este ámbito, con la carrera de terapia terapéutica.

¿Cuál ha sido su objetivo durante estos años?

Pues yo siempre he trabajado por y para la juventud. Siempre consideré que fui afortunado cuando era joven. Porque gracias al movimiento juvenil que iniciamos con la asociación pude cumplir muchas metas y disfrutar toda mi juventud hasta hoy día. Mi objetivo fue y es que todos los jóvenes que vengan detrás de nosotros disfruten de su juventud como se debe y que dispongan de las alternativas que realmente necesitan, sobre todo en lo rural. De ese modo, la juventud no tendrá que marcharse a las grandes ciudades.

¿Qué significa para usted el movimiento juvenil?

Para mí, en un principio comenzó siendo un objetivo, luego fue un reto y a día de hoy se ha convertido en un sueño. Sé que siempre voy a estar ligado a ello. Igual ya no soy tan joven como ellos, pero sigo sintiéndome joven. Y mientras más experiencias compartimos, más joven me siento.