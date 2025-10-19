Rosario Mills, una década de escritura premiada en Badajoz: “Este libro me ha enseñado que merece la pena esforzarse”

“Fue una emoción muy grande porque ha sido una novela muy trabajada, diez años de mi vida”, confiesa Rosario Mills, ganadora del Premio de Novela Ciudad de Badajoz 2025, tras conocer el fallo del jurado. “Terminarla ya había sido un logro, pero que además el jurado la haya valorado como ganadora es algo maravilloso y muy gratificante”.

La escritora de Mayorca ha explicado a este diario que el proyecto comenzó en el año 2015 y que, entre tanto, incluso llegó a escribir y publicar otra novela “para desconectar y encontrar la manera de seguir adelante”. La historia premiada tiene como protagonista a Ramón Viñas, un hombre de Berga, en el Pirineo catalán, que emigra a América y en Colombia conoce al escritor Gabriel García Márquez. Juntos, ambos personajes intentan comprender “qué es escribir y por qué cuesta tanto hacerlo bien”.

El título provisional con el que la presentó al certamen fue ‘Todo el mundo es sabio hasta que se sienta a escribir’, porque eso mismo reconoce que le pasa a ella: “Ha sido un trabajo doble: contar una historia y al mismo tiempo, documentarme y crecer interiormente en torno a esa gran pregunta de por qué escribir y por qué tanto esfuerzo”.

Sobre los valores que transmite la obra, Mills lo tiene claro: “El fundamental es que no hay que rendirse nunca. Cuando crees profundamente que tienes que hacer algo, van a aparecer obstáculos, pero persistir es el único camino, esta novela me ha enseñado que merece la pena esforzarse”.

Tiempo y compromiso

La autora reconoce que este proyecto ha sido también una lección de paciencia y de autoconocimiento. “Vivimos en un mundo donde se valora la cantidad, la rapidez, la productividad, etc, pero escribir una buena novela exige tiempo y compromiso”, por eso, piensa que esta historia, le ha enseñado que la literatura no es cuestión de velocidad, sino de verdad.

Rosario Mills, escritora de novelas. / La Crónica

Con esta, la autora suma su quinta novela publicada, fiel a su estilo de recuperar personajes reales que fueron silenciados o injustamente olvidados. Su obra anterior recuerda, estaba dedicada a una dramaturga letona, pareja del filósofo Walter Benjamin y con Ramón Viñas, vuelve a esa senda de la memoria, pero admite que “por alguna razón, este personaje me lo ha puesto más difícil”.

La primera llamada de teléfono que hizo tras conocer el viernes el premio fue para sus dos hijos, de 30 y 18 años. “Fue muy bonito poder compartir con ellos este reconocimiento, porque publiqué mi primer libro cuando nació mi hijo mayor y he sido una madre muy ocupada. Que ellos mismos me dijeran que tanto esfuerzo tenía que tener su recompensa, fue muy emocionante”.

Mills también reconoce la importancia de la dotación económica del galardón, valorado en 18.500 euros (más la publicación de la obra). “Es fundamental, porque este es un mundo muy difícil. El dinero es un símbolo de reconocimiento y me permitirá seguir escribiendo con más tranquilidad, sin tanta ansiedad por llegar a fin de mes”.

Un impulso para seguir escribiendo

La autora destaca además el valor simbólico del certamen: “El Premio Ciudad de Badajoz es uno de los más prestigiosos del panorama literario español. Participar ya era un honor, pero ganarlo supone un impulso enorme, sobre todo para quienes seguimos creyendo en la literatura como una forma de vida”.

Escritora de Mayorca que se ha alzado con el el primer Premio de Novela en Badajoz. / La Crónica

Confirma que asistirá el 7 de noviembre a la gala de entrega en Badajoz. “Será un momento de gratitud, poder dar las gracias al jurado, al ayuntamiento y a la organización por apostar por la cultura será muy especial”, y aunque todavía saborea el premio, Rosario Mills ya piensa en su siguiente proyecto: “Quizás mi próxima novela será más personal. Me daré permiso para escribir sobre cómo veo el mundo sin tanta necesidad de contar la vida de otros, pero bueno, puede pasar cualquier cosa”, admite.