Las tres farolas María Cristina de la plaza de España de Badajoz siguen sin reponerse casi un año después

Las bases de tres farolas de forja siguen descabezadas en la céntrica plaza de España de Badajoz, frente al ayuntamiento. No será porque al equipo de gobierno municipal les pasen desapercibidas, pues las ven cada día que se acercan al palacio consistorial.

Se va a cumplir un año desde que el pasado 12 de noviembre los operarios que estaban colocando las luces de Navidad las tumbaron. De estos adornos se encarga desde hace años la empresa Ximénez. A los trabajadores responsables de instalarlos no se le ocurrió otra solución que sujetar las guirnaldas a las farolas.

Así son las farolas María Cristina. / A. M. R.

Al tensar el cable tiraron del primer báculo y los dos siguientes se cayeron con efecto dominó. Eran las dos de la madrugada. Por suerte, no hubo que lamentar más daños, salvo los insalvables de las farolas María Cristina, un diseño que se colocó en esta plaza allá por el año 2002, cuando se remodeló este entorno. Las farolas se cayeron al suelo y se partieron. Hubo que retirarlas y, once meses después, aún no han sido repuestas.

No es que el ayuntamiento no haya querido ponerlas. Al menos eso es lo que se desprende de la explicación de esta tardanza. Según explica, se trata de un material que no existe en almacén, que se fabrica a medida y "para ocasiones especiales". Además, añade que hubo "unos problemas" con la fundición durante el proceso, que retrasaron todavía más la entrega. Está previsto que las nuevas farolas lleguen y se reponga antes del encendido navideño de este año, que suele ser a finales del mes de noviembre.

Para ese momento, es de esperar que los operarios de la empresa de iluminación hayan aprendido la elección y encuentren otros elementos de ssujeción

