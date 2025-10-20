460 alumnos inician el curso en los conservatorios de Badajoz

Los conservatorios de música de Badajoz, el Superior 'Bonifacio Gil' y el Profesional 'Juan Vázquez', han celebrado este lunes el acto oficial de apertura del curso académico 2025-2026, aunque las clases comenzaron el pasado 1 de octubre.

El acto ha tenido lugar en el salón noble de la Diputación Provincial de Badajoz y ha contado con la participación de la diputada provincial Paqui Silva, el nuevo director del Conservatorio Superior de Música, Jesús David Valero y la directora del Conservatorio Profesional, Yolanda Sánchez. Los tres han dado la bienvenida al alumnado y al profesorado, destacando la importancia de seguir impulsando la "excelencia educativa y artística" de los dos centros.

En total, 460 alumnos han comenzado este curso sus estudios en los conservatorios pacenses. De ellos, 337 jóvenes lo hacen en el Conservatorio Profesional 'Juan Vázquez', mientras que los 123 restantes cursan enseñanzas superiores en el 'Bonifacio Gil'.

Durante la inauguración se ha puesto en valor la labor educativa y cultural que desarrollan ambos centros, que son una referencia en la formación musical en Extremadura y que cada año atraen a estudiantes de toda la región.

Este año, como novedad, se van a crear bolsas de trabajo en ambos conservatorios para que los problemas de empleo temporal -que surgen por necesidades sobrevenidas-, "puedan solucionarse ágilmente", tal y como ha informado la diputada paqui Silva. "Queremos asegurar la estabilidad del curso y responder con rapidez ante cualquier imprevisto. Esto garantiza que los centros estarán dotados de personal cualificado sin interrupciones, preservando la calidad docente", ha dicho.

Jesús David Valero, el nuevo director del Conservatorio Superior de Música 'Bonifacio Gil', arranca su primer curso con especial emoción y un sentido de responsabilidad "enorme": "Me gustaría llevar al conservatorio, por decirlo de alguna forma, al siguiente nivel. Tengo muchas ganas de mirar hacia adelante".

Por eso, en declaraciones a este medio, ha explicado que se han incorporado una serie de novedades para mejorar el funcionamiento del centro educativo. "Hemos hecho mucho hincapié en la parte visual, hemos cambiado la señalética de todas las aulas, elaborado una guía para la gestión de los gráficos sociales para tener homogeneidad en los carteles y se ha lanzado una cartelería muy visual, muy fácil de entender y que da la información clara y concisa para todos los públicos. Es una forma de invitar a la gente para que venga al conservatorio a ver el trabajo que hacemos, como nuestras audiciones o nuestras clases abiertas", ha indicado.

Valero ha avanzado que en el conservatorio se está trabajando también en la reorganización de los espacios y de todas las aulas, "porque a la hora de analizar los horarios de los profesores y cómo se usaban las aulas, hemos detectado que se podrían hacer ciertas mejoras para la optimización, tanto de las aulas como las cabinas de estudio, para, de alguna forma, que los profesores y los alumnos tengan acceso a los espacios durante más tiempo".

El nuevo director reconoce que está "terminando de aterrizar", porque "son muchas cosas nuevas, mucho informe, mucha burocracia que tenemos que estar aprendiendo, que conocíamos desde la parte del profesorado pero que no habíamos visto desde la parte de la directiva del centro".

De los 123 alumnos que han comenzado el curso en este centro, son nuevos 30 jóvenes y hay dos que han recibido una beca Erasmus para realizar prácticas en el extranjero este año, concretamente uno de ellos en Finlandia y otro en Alemania.

Próximas actividades

El conservatorio superior está terminando de ultimar la Semana Musical de Santa Cecilia, que se inaugura en la ciudad el 10 de noviembre, con un total de nueve conciertos y que organiza conjuntamente con el conservatorio profesional. "Estamos preparando también el concierto de Navidad, a ver si al final sale adelante y estamos cerrando los ciclos que se vienen llevando a cabo hasta ahora, continuando un poco con la trayectoria que llevábamos en la directiva anterior. Tampoco queremos cambiar tanto de un día para otro", reconoce.

Nueva etapa

El nuevo director del conservatorio superior de Música asegura que afronta esta etapa con “mucha ilusión y ganas de aportar su granito de arena” para mejorar la organización y dar forma a las ideas que ha ido madurando a lo largo de los años. “Lo que más ilusión me hace es poder organizar bien el conservatorio y poner en marcha los proyectos que llevo tiempo pensando". Su objetivo es “implantar una forma de trabajo inspirada en la experiencia del Conservatorio de San Sebastián”, donde él mismo estudió y que considera “un centro puntero”.

Jesús David Valero, nuevo director del Conservatorio Superior 'Bonifacio Gil' / Andrés Rodríguez

Músico de formación, especializado en percusión, el nuevo director se formó en San Sebastián y más tarde en la Escuela Superior de Música de Cataluña, donde se especializó en música de cámara. Formó un dúo de percusión con el que ganó varios concursos nacionales e internacionales y fue invitado a tocar en Argentina, Colombia y Los Ángeles, aunque esta última cita se canceló por la pandemia.

En 2017 obtuvo el segundo premio en el Concurso de Música Pedro Bote, en Villafranca de los Barros, uno de los certámenes más destacados de la región. A lo largo de su trayectoria ha tocado con diversas orquestas, como la de Bilbao, Euskadi y por su puesto, en la Orquesta de Extremadura.