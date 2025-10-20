La A-58 entre Cáceres y Badajoz avanza paso a paso: mejoras continuas, aunque el final sigue en el aire

El proyecto para completar la autovía A-58 entre Cáceres y Badajoz continúa avanzando con paso firme. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha autorizado hace unos días de forma definitiva el trazado del segundo tramo, entre Bótoa y Badajoz, y ha aprobado el expediente de información pública, lo que permitirá iniciar en los próximos meses los trámites de licitación de las obras.

La decisión llega en un momento importante para una infraestructura largamente esperada, llamada a mejorar la comunicación entre las dos capitales extremeñas y a dinamizar el desarrollo económico, turístico y social de toda la región.

El diputado en el Congreso por la provincia de Cáceres, César Ramos, subraya la importancia de este proyecto, tanto desde el punto de vista político como desde el social y económico. «Con esta actuación queremos hacer realidad una demanda de la sociedad extremeña», señala.

La autovía A-58, conocida como la Autovía de Extremadura, se desarrollará de manera paralela a la N-523 (antigua EX-100). Se trata de una obra de gran envergadura que no solo mejorará la seguridad vial de una carretera muy transitada y con alta siniestralidad, sino que reducirá los tiempos de viaje entre ambas capitales y permitirá un tráfico más fluido de mercancías y visitantes.

«Uno de nuestros principales objetivos era poner en marcha el primer tramo, algo que no se valora lo suficiente, pero hablamos de una autovía que llevaba muchos años retrasando su inicio. Una vez que ha comenzado, es cuestión de tiempo que se vayan ejecutando los siguientes», asegura el diputado socialista.

Esta primera fase, situada entre la capital cacereña y el río Ayuela y que actualmente se encuentra en ejecución, se trata del inicio de la prolongación de la A-58, que actualmente enlaza Trujillo con Cáceres y que, una vez completada, conectará toda la región con Badajoz y la frontera portuguesa.

Consta de 13,6 kilómetros de longitud y discurre íntegramente por el término municipal de Cáceres, desde la glorieta de Aldea Moret hasta las inmediaciones del río Ayuela. Su trazado atraviesa los llanos del sur de la ciudad y salvará el río Salor mediante un viaducto de 75 metros de luz.

Críticas recibidas

Hace escasos días, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, visitaton las obras del primer tramo de la autovía. Un paso por Cáceres que fue criticado por el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín, quien manifestó el «profundo malestar» del Ejecutivo extremeño ante un acto realizado «sin avisar previamente a la Junta de Extremadura» y sin anunciar ninguna inversión en infraestructuras para la región.

Ramos no evita la comparación política con el PP y critica su gestión en otros proyectos autonómicos: «Es vergonzoso que exijan responsabilidades cuando ellos mismos no son capaces de completar trámites mucho más pequeños, como la autovía entre Moraleja y Monfortinho, donde todavía no han podido licitar los escasos kilómetros del último tramo».

Asimismo, subraya el esfuerzo realizado para evitar la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), un trámite imprescindible para que las obras pudieran continuar sin retrasos. «Podríamos haber hecho lo mismo que hicieron con el AVE en Castilla-La Mancha, dejando que caducara para justificar que no podían invertir, pero hay una clara diferencia en cómo afrontamos las infraestructuras y cómo lo hace el Partido Popular», afirma.

Segundo tramo: Bótoa-Badajoz

La segunda fase del proyecto, pendiente ahora de licitación, se extenderá a lo largo de 14 kilómetros en el término municipal de la capital pacense, entre los puntos kilométricos 66,5 y 80,3.

El proyecto, redactado en noviembre de 2024 por las empresas Trn Trayet y Txt Ingeniería, discurrirá en paralelo a la N-523 que conecta actualmente Cáceres con Badajoz y que fue incorporada a la Red de Carreteras del Estado en 2019 tras ser cedida por la Junta de Extremadura. La actuación tendrá un presupuesto base de licitación de 112,4 millones de euros (IVA incluido).

Inversión millonaria

«El coste total de la autovía podrá rondar entre 500 y 600 millones de euros, una cifra que la Junta podrá destinar a otras necesidades gracias a que impulsamos la actuación desde la administración central», añade el también portavoz de Transportes, que subraya que España cuenta actualmente con muy pocas obras de carretera de esta magnitud en ejecución.

También destaca el compromiso del Gobierno central por asumir el coste de una infraestructura que originalmente era de titularidad autonómica. «Conseguimos que el coste total sea financiado con fondos del Estado, lo que permitirá a la comunidad autónoma destinar esa cantidad a otras necesidades».

A-58 como motor turístico

Más allá del asfalto y los viaductos, la futura A-58 tendrá un impacto que irá mucho más allá de la movilidad. Su construcción puede convertirse en un catalizador del turismo y la economía regional. Así lo considera María José Curto, presidenta del Clúster de Turismo de Extremadura. «Es un proyecto que llevamos años esperando y aún no sabemos cuándo se hará realidad, pero es evidente aportará beneficios turísticos, comerciales y culturales», afirma.

Según Curto, la clave y la esencia de Extremadura están en su riqueza cultural y patrimonial, además de su naturaleza. «Las buenas conexiones facilitan la creación de productos turísticos más competitivos, lo que nos hará ser más visibles y sostenibles en el futuro», asegura.

La mejora de las comunicaciones entre Cáceres y Badajoz fortalecerá la identidad turística de la región al unir dos polos complementarios. «Mientras Cáceres es el gran referente cultural, con su ciudad monumental y su oferta cultural, Badajoz aporta su valor como ciudad transfronteriza con Portugal, lo que amplía el atractivo conjunto», explica la presidenta del Clúster.

Además, apunta que la infraestructura beneficiará especialmente al turismo de interior cultural, el más característico de Extremadura, y, en menor medida, el turismo comercial, muy relevante en la capital pacense. «También puede tener un impacto positivo en zonas intermedias y rurales, como la Sierra de San Pedro, que podría ganar visibilidad, o en rutas de turismo religioso como Chandavila, Fátima y Guadalupe», detalla.

Sin fecha de conclusión

No obstante, Curto lanza una clara advertencia: «Es importante que el territorio esté preparado cuando llegue el momento, pero la integración de la autovía Cáceres-Badajoz en las estrategias regionales de promoción turística aún se percibe como un horizonte lejano, dado que el proyecto no es una realidad inmediata y el sector evoluciona con mucha rapidez», señala.

La complejidad de un proyecto de tal envergadura hace que no sea fácil establecer fechas concretas sobre la finalización de las obras. El diputado César Ramos lo admite con cautela: «Es complicado fijar plazos. Los proyectos se están actualizando y adaptando a la normativa actual. Después habrá que licitarlos y completar todos los trámites administrativos y medioambientales», explica.

Aun así, insiste en destacar la importancia de la actuación y del trabajo realizado. «La ciudadanía no es del todo consciente del esfuerzo que está haciendo el Gobierno con esta infraestructura».

Para él, la A-58 será una infraestructura estratégica para el futuro de Extremadura, clave tanto para su desarrollo económico como para su proyección turística. Por el momento, señala que el próximo hito será concluir el tramo que se está ejecutando cerca de Cáceres y licitar el siguiente tramo hacia Badajoz, marcando así un avance tangible en un proyecto largamente esperado que transformará la conectividad de la región.