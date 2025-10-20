Badajoz, Cáceres y Trujillo celebrarán una treintena de actividades por la Bienal de Mario Vargas Llosa

Las ciudades de Cáceres, Badajoz y Trujillo se convierten del 22 al 25 de octubre en el epicentro de la literatura en español con la celebración de la VI Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, un evento que reunirá a escritores, editores, periodistas, académicos y artistas en torno a más de treinta actividades abiertas al público.

De este modo, Extremadura será por primera vez la sede de esta cita internacional, en la que se rendirá un homenaje póstumo a uno de los grandes nombres de la narrativa contemporánea. El acto inaugural tendrá lugar el miércoles día 22 en el Gran Teatro de Cáceres, con la periodista Marta Fernández como presentadora. La apertura incluirá una conversación entre los seis finalistas del premio y culminará con el espectáculo 'Mario, un pez en el agua', dirigido y adaptado por Edu Galán, con la participación de figuras como Ana Belén, Ángeles Mastretta, Héctor Abad, Manuel Jabois y Aitana Sánchez-Gijón, entre otros.

Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y el Museo Helga de Alvear

Durante los días siguientes, Cáceres acogerá un completo programa que combina mesas redondas, debates y actuaciones. Entre los temas que se abordarán destacan el papel del editor, la relación entre periodismo y literatura, la narrativa híbrida o la relación entre los medios y la alta cultura. Participarán destacados nombres del panorama literario y mediático como Juan Luis Cebrián, Fernando Savater, Juan Gabriel Vásquez, Enrique Krauze, Espido Freire, Juan Soto Ivars, Ángeles Mastretta o Rubén Amón. El Gran Teatro, la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y el Museo Helga de Alvear serán los principales escenarios de estas jornadas.

La programación se extenderá también a Badajoz, donde el público podrá asistir a mesas dedicadas a la novela histórica, con autores como Jesús Sánchez Adalid, Isabel San Sebastián, Fernando Iwasaki y Laura Martínez-Belli, además de disfrutar del concierto de la Orquesta de Extremadura en el Palacio de Congresos, bajo la batuta de Nicolò Umberto Foron, con un repertorio que incluirá obras del peruano Jimmy López, Stravinski y Copland. En Trujillo, la Bienal acercará la literatura en el Día de las Bibliotecas con talleres infantiles de ilustración sobre la obra de Vargas Llosa, actividades del Plan de Fomento de la Lectura y encuentros literarios con autores como Karina Sainz Borgo, Diego Doncel, José Carlos Llop o Patricia Soley. Además, el Palacio de los Barrantes-Cervantes acogerá la exposición 'Entre el mar y el barro', organizada por Arte Trujillo Perú y la Fundación Obra Pía de los Pizarro.

El cierre de la Bienal se celebrará el sábado 25 en el Gran Teatro de Cáceres, con la gala de entrega del Premio Bienal Mario Vargas Llosa, que distingue a la mejor novela en lengua española publicada en los últimos dos años. La jornada concluirá con el diálogo 'Las enseñanzas de Vargas Llosa', protagonizado por Ángeles Mastretta y Héctor Abad, bajo la moderación de Gina Montaner, ha informado la Junta en nota de prensa.