Badajoz condena el asesinato machista de Verónica en La Codosera

La Delegación del Gobierno en Extremadura ha condenado este lunes con un minuto de silencio en Badajoz el asesinato machista de Verónica G. G., la mujer de 46 años de La Codosera fallecida el pasado 17 de octubre, tras ser atropellada por su pareja, que se encuentra en prisión provisional por estos hechos.

Al acto han asistido el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, la subdelegada en Badajoz, Maribel Cortés, el alcalde de La Codosera, Juan Manuel Gómez Herrera, el general jefe de la Guardia Civil en Extremadura, José Manuel Santiago Marín, la concejala del PSOE en el ayuntamiento pacense Concha Baños, la presidenta de la Asociación de Mujeres Progresistas de Badajoz, Isabel Franco, así como representantes de la Policía Nacional, entre otras personas.

El caso lo instruye el Juzgado de Violencia de Género y al detenido se le atribuye un delito de homicidio doloso. Quintana, a preguntas de la prensa sobre si se descartan otras hipótesis en la muerte de Verónica, ha explicado que el criterio de que una causa sea investigada o no como violencia de género lo determina la autoridad judicial y, por lo tanto, como tal se va a seguir investigando por parte de la Guardia Civil. "Eso no quita que el resultado final sea el que sea. Para nosotros es violencia de género mientras esté en el Juzgado de Violencia de Género", ha precisado.

Por su parte, al alcalde de La Codosera, donde ya se guardó un minuto de silencio este pasado sábado, una vez que el Ministerio de Igualdad confirmó que se trataba de un caso de violencia de género, ha reconocido que la población sigue "consternada" por lo sucedido. "Es una situación muy complicada, porque es un pueblo de 2.000 habitantes y el que no es vecino es amigo y el que no es familiar... Estamos bastante mal", ha asegurado.

En lo que va de año, en España han sido asesinadas a manos de sus parejas y exparejas 30 mujeres y 16 menores han quedado huérfanos. Desde 2003, fecha desde la que se tienen registros oficiales, las mujeres víctimas de crímenes machistas han sido 1.325.

El acto en repulsa por la muerte de Verónica se ha repetido en otras ciudades españolas, donde también se han convocado minutos de silencio, entre ellas Cádiz o Guadalajara.