Comienzan las obras para remodelar las Urgencias del hospital Universitario de Badajoz

La Junta de Extremadura ha iniciado este lunes dos actuaciones en el hospital Universitario de Badajoz para remodelar el vestíbulo principal y las zonas comunes de Urgencias. Estas obras cuentan con una inversión de más de 169.627 euros.

Las obras de adecuación de accesos y aseos del vestíbulo principal del hospital incluyen la sustitución de las lamas del porche cubierto, la instalación de cuatro puertas automáticas, la reforma integral de los tres aseos públicos y la remodelación del control de acceso al edificio.

Esta actuación, con una inversión de más de 92.914 euros, busca mejorar la accesibilidad y la funcionalidad de uno de los espacios más transitados del centro.

El acceso principal estará cortado

Por ello, el acceso principal permanecerá cerrado durante el desarrollo de los trabajos, por lo que los usuarios deberán acceder por la zona de Consultas Externas.

No obstante, el hall principal seguirá operativo y se garantizará la seguridad y la normal circulación de las personas en todo momento, según se afirma.

También se han iniciado obras de renovación de los aseos y revestimientos verticales en las zonas comunes del Servicio de Urgencias, "una intervención necesaria tras décadas de uso intensivo, que ha supuesto un creciente deterioro en materiales, pavimentos, alicatados y sanitarios", aseguran desde la consejería.

Con un presupuesto de más de 76.712 euros, este proyecto contempla la reforma y actualización de los tres bloques de aseos públicos y la sustitución de los revestimientos en paredes que dificultaban las reparaciones y representaban un riesgo para usuarios y profesionales.

Dos núcleos de aseos permanecerán siempre operativos durante todo el proceso, asegurando el acceso a baños para pacientes y acompañantes.