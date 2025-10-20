Salud
Comienzan las obras para remodelar las Urgencias del hospital Universitario de Badajoz
También se acondicionará el vestíbulo principal del complejo hospitalario con una actuación de más de 169.000 euros
La Junta de Extremadura ha iniciado este lunes dos actuaciones en el hospital Universitario de Badajoz para remodelar el vestíbulo principal y las zonas comunes de Urgencias. Estas obras cuentan con una inversión de más de 169.627 euros.
Las obras de adecuación de accesos y aseos del vestíbulo principal del hospital incluyen la sustitución de las lamas del porche cubierto, la instalación de cuatro puertas automáticas, la reforma integral de los tres aseos públicos y la remodelación del control de acceso al edificio.
Esta actuación, con una inversión de más de 92.914 euros, busca mejorar la accesibilidad y la funcionalidad de uno de los espacios más transitados del centro.
El acceso principal estará cortado
Por ello, el acceso principal permanecerá cerrado durante el desarrollo de los trabajos, por lo que los usuarios deberán acceder por la zona de Consultas Externas.
No obstante, el hall principal seguirá operativo y se garantizará la seguridad y la normal circulación de las personas en todo momento, según se afirma.
También se han iniciado obras de renovación de los aseos y revestimientos verticales en las zonas comunes del Servicio de Urgencias, "una intervención necesaria tras décadas de uso intensivo, que ha supuesto un creciente deterioro en materiales, pavimentos, alicatados y sanitarios", aseguran desde la consejería.
Con un presupuesto de más de 76.712 euros, este proyecto contempla la reforma y actualización de los tres bloques de aseos públicos y la sustitución de los revestimientos en paredes que dificultaban las reparaciones y representaban un riesgo para usuarios y profesionales.
Dos núcleos de aseos permanecerán siempre operativos durante todo el proceso, asegurando el acceso a baños para pacientes y acompañantes.
- Dos menores heridos de gravedad al salirse de la vía con un Minits en Las Vaguadas, Badajoz
- Plantados en verano y retirados tres meses después: vecinos de Badajoz cargan contra la gestión del arbolado
- La Tostada Ana la Jerezana del Casino triunfa en el concurso Badajoz Capital del Desayuno
- 3.000 personas corren en Badajoz por la inclusión
- Dios me llamó a entregarle mi vida': la historia de Manoli Sánchez, una misionera de Badajoz
- Las imágenes del VIII Cross Solidario de la Guardia Civil de Badajoz
- Unas jornadas en Badajoz promocionan las salidas laborales de las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad
- La Codosera llora la pérdida de Verónica, fallecida tras ser atropellada por su pareja