José Alberto García, periodista: "Debemos cuidar el periodismo para que recupere ese papel esencial que debe tener en una sociedad democrática"

Un libro que reúne las historias de más de 30 periodistas de 16 países europeos que están buscando soluciones a la crisis que afronta el periodismo en la actualidad. "Estamos ante profesionales que, como las águilas, vuelan alto y tienen la visión de los problemas que afronta el sector, además, aportan la energía y la determinación de solucionarlos. Mientras que los colibríes aportan cualidades como la innovación, la versatilidad y el optimismo", comenta José Alberto García Avilés, autor de esta obra. Profesionalmente, además de periodista, es Catedrático de Periodismo en la Universidad Miguel Hernández, de Elche.

Para crear esta obra, José Alberto García, en enero del año pasado, le dedicó unos meses a investigar qué periodistas están aportándole cosas interesantes e innovadoras a la profesión y con la ayuda de profesores de Alemania, Reino Unido o Austria, seleccionó a algunos de ellos.

"Hice 32 entrevistas desde abril hasta septiembre y con ese material escribí los 7 capítulos que tiene el libro. En ellos se habla de los nuevos medios que se han lanzado, cómo gestionar la inteligencia artificial en las redacciones para que sea una herramienta que sirva para hacer mejor periodismo, escuchar a las audiencias, el liderazgo o los formatos innovadores para contar historias", explica el periodista.

Los relatos invisibles del periodismo

Y es aquí donde se ven las historias que hay detrás de los profesionales que sufren en silencio. Relatos, todos ellos, recogidos en este ejemplar. Es el caso de Daryna Shevchenko, CEO de Kyiv Independent. "Ella me contaba que habían creado un medio en Ucrania y a los 4 meses estalló la guerra, empezaron a caer bombas en frente de su casa y se tuvo que ir de Kiev, por ello, contaba cómo había dirigido a su equipo de 60 periodistas en remoto durante casi 1 año y como están haciendo en la actualidad para que su periódico sea el líder de los medios de habla inglesa que se publican en el país".

También se cuentan vivencias de profesionales de distintos puntos del panorama europeo, desde Letonia, Eslovaquia, Portugal, Francia o Alemania, además de la participación de dos periodistas españoles "que están por encima del bien y del mal y que son auténticos águilas y colibríes", destaca José Alberto García.

Los dos profesionales a los que hace referencia son: Mar Cabra, "una periodista que con un equipo de investigación en 2017 ganó un premio Pulitzer por el trabajo que hizo al frente de los papeles de Panamá y que justo en ese momento cae en una depresión porque había estado trabajando con mucha intensidad durante mucho tiempo y al final su cuerpo acabó estallando. A raíz de esa depresión, ella deja profesionalmente el periodismo y en 2022 funda una organización sin ánimo de lucro que se llama TheSelf-Investigation, en la que busca visibilizar la salud mental y ayudar a que los medios sean entornos con un mejor clima laboral, que ayuden a los periodistas y a los directivos a mejorar la forma de trabajo". Y Mario Tascón, al que define como "un pionero del periodismo digital en España". Mario Tascón falleció en 2023 en Buenos Aires y, de esta manera, le rinde un homenaje en el libro.

Un largo recorrido

Desde sus inicios profesionales, José Alberto García ha investigado el funcionamiento de las redacciones de los medios, la convergencia o la calidad del periodismo. "En mi trayectoria me he encontrado con gente maravillosa, optimista y que están trabajando en serio para tratar de llevar la esperanza en cuanto a las soluciones a los modelos económicos, a recuperar la credibilidad o a contar con las audiencias", afirma.

Tras publicar varios libros, el primero de ellos en 1996. Explica que este es el "más personal" de todos. En él no emplea un lenguaje especializado, ni técnico, sino que él mismo comenta que se centra únicamente en contar historias. "Este libro contiene mucho material, ejemplos, historias fantásticas que emocionan, que te hacen recuperar la pasión y la esperanza de que el periodismo es una profesión muy necesaria y que debemos cuidarla para que recupere ese papel esencial que debe tener en una sociedad democrática".

Además, el libro cuenta con una web: aguilasycolibries.es. En ella, además de obtener más información sobre este ejemplar, los usuarios pueden también realizar un cuestionario de 9 preguntas y con sus respuestas, descubrir que tipo de profesional es: águila, colibrí, búho o ruiseñor.