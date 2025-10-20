Medio maratón Elvas-Badajoz: último día para inscribirse con descuento

Mañana martes, 21 de octubre, finaliza el plazo de inscripción con descuento para participar en el Medio Maratón Elvas - Badajoz, que celebrará su 36 edición el próximo 16 de noviembre de 2025 organizado por la Fundación Municipal de Deportes (FMD) del Ayuntamiento de Badajoz.

Se trata de una nueva edición de la prueba transfronteriza que une Elvas y Badajoz (salida de Elvas y meta en Badajoz) con un recorrido de 21,097 kilómetros. Aquellos atletas que se inscriban antes de este martes 21 de octubre, incluido, podrán beneficiarse de la cuota reducida de 10 euros. A partir del miércoles y hasta el 5 de noviembre el precio de inscripción es de 20 euros.

La FMD destaca que uno de los atractivos de cada edición de la prueba transfronteriza es la camiseta. En la convocatoria anterior estuvo dedicada a los deportistas olímpicos Miriam Casillas y David García Zurita, como reconocimiento por su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024.

La camiseta de la 36 edición. / Ayuntamiento de Badajoz

Esta vez la indumentaria hace un guiño a los países involucrados con el color de sus banderas, tanto en la parte frontal como en la trasera, así como un 'skyline' de los principales espacios de las ciudades. Esta camiseta ha sido presentada a través de las redes sociales propias de la prueba.