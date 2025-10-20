Miguel Ríos agota las entradas para su concierto en Badajoz

Las entradas para ver en Badajoz al cantante Miguel Ríos han volado. La cita con el rockero, que tendrá lugar el 28 de febrero de 2026, ha levantado pasiones en la ciudad. Los pacenses han comprado los tickets para acudir a este recital de forma masiva.

La expectación era alta. Badajoz se ha volcado con la posibilidad de ver en directo a una de las leyendas del rock en español. La gira de Miguel Ríos despierta pasiones y reafirma su vigencia artística. 40 euros es el precio de las más económicas. 65 euros, las más caras, según la zona del recinto donde se elija la localidad.

Para los rezagados aún hay una pequeña esperanza: según se puede ver en la web del teatro López de Ayala -sitio oficial de la venta de entradas- hay disponible una última pequeña remesa. Están ubicadas en 'el gallinero' y no todos los asientos están juntos, pero las 30 personas más rápidas podrán ser testigos de este concierto de excepción.

La gira 'El Último Vals'

La gira “El Último Vals” arrancará este mes y abarcará teatros y recintos emblemáticos por toda España hasta mayo de 2026.

El repertorio promete un formato más intimista que en sus giras más masivas: Ríos estará acompañado de cuatro músicos y explorará una fusión electroacústica en la que convergen el rock y el country.

Entre los escenarios confirmados se encuentran el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, el Circo Price de Madrid, el Teatro Cervantes de Málaga, el Teatro Colón de La Coruña, y el cierre previsto en La Maestranza de Sevilla el 9 de mayo de 2026.

La gira ha sido presentada como una celebración del legado de Ríos, un testimonio de resistencia, de memoria, y de esa energía que lo mantiene vigente incluso pasados los 80 años.

Miguel Ríos, con más de seis décadas de trayectoria, ha vuelto con una gira que podría interpretarse como simbólica, como un “último vals” ante los escenarios que lo han acogido. La venta de entradas en Badajoz ha demostrado que su fuerza como artista —y su capacidad para emocionar— siguen intactas.