El Museo de la Ciencia de Badajoz fecha en el año 2026 la inauguración de su sede principal en el ala izquierda del López de Ayala

"Queremos que en el año 2026 esté funcionando el Museo de la Ciencia en el lateral del López de Ayala", afirma Lorenzo Blanco, uno de los responsables de esta iniciativa pacense. El Museo Extremeño para la Ciencia y la Tecnología (MECyT) es una de las tareas pendientes que tiene la ciudad. Desde hace años, más de un cuarto de siglo, se busca un lugar idóneo para ubicar este nuevo recurso que se ha diseñado para la ciudad.

Entre otros fondos, la intención que mantienen los promotores del MECyT desde su fundación es mostrar las amplias colecciones de animales disecados, láminas de estudios, fósiles o minerales, por ejemplo. Para evidenciar el potencial que tiene la ciudad en cuanto a la ciencia, esta institución programa periódicamente una serie de exposiciones con piezas de gran valor patrimonial. La última se ha inaugurado este mismo lunes en la cuarta planta de la sede de Cajalmendralejo en Badajoz. En esta ocasión, se centra en los '3 reinos. Animal, vegetal y mineral'.

"Un 20 % de lo que hay"

En esta muestra, se reúnen más de 200 piezas procedentes de fondos de los institutos Bárbara de Braganza, Zurbarán y San José, así como de la Universidad de Extremadura o el Colegio de Veterinarios. "La exposición cumple con varios objetivos, el primero que permite visualizar material didáctico poco conocido por los pacenses", afirma Blanco. En muchos de los casos "llevan casi dos siglos" en la ciudad y según este pacense, "hay que ponerlo en valor". Los trabajos previos para organizar esta sexta muestra han propiciado que los propios responsables del museo conozcan en mayor profundidad los fondos que se disponen en los centros de la ciudad.

En esta exposición "solo se expone un 20% de lo que hay en los centros" de los tres reinos. Esto supone para los organizadores que hay material suficiente como para darle continuidad al proyecto. En esta ocasión han salido de los centros educativos más de 200 piezas, pero quedan muchas "colecciones enormes de animales y una serie de objetos" que son dignos de ser observados. Entre otros objetos que han quedado fuera de esta exposición, está el maxilar de una ballena que mide más de tres metros o los restos de dos meteoritos, según detalla Lorenzo Blanco. Es por ello que asegura que con la cantidad de material que se tiene inventariada facilitaría crear una muestra temática dedicada a cada uno de los reinos.

Piezas únicas

Uno de los responsables de montar esta exposición ha sido Pachi Carrasco, exprofesor del instituto Bárbara de Braganza de Badajoz. Él ha hecho dado una explicación de algunos de los objetos que se pueden ver son joyas que no pueden observarse con facilidad. Entre otros, hay animales disecados como un buitre leonado, una cigüeña negra inmadura, un armadillo, lirones, un zorro volador o un ornitorrinco que llegó a la ciudad en 1884.

Otra de las piezas más peculiares y con más historia es una tortuga disecada. Según ha explicado Carrasco, en las memorias del instituto Bárbara de Braganza de entre 1910 y 1911 viene recogido que Rubén Landa, sobrino de Carolina Coronado, la donó en aquella época. Lo particular de esto es que este mismo objeto perteneció a la poetisa. Se desconoce si es exactamente la que se expone en Cajalmendralejo u otra que se guarda en el centro educativo.

Esta muestra se completa con un sinfín de aves e insectos, láminas de gran valor y una serie de elementos didácticos como flores o animales desmontables.

Peticiones a las administraciones

No todas las piezas de las que se disponen en los distintos centros de enseñanza de Badajoz pueden mostrarse y, precisamente, es una de las cosas que le piden a las administraciones, "que pongan de su parte porque hay una serie de objetos que no están en condiciones de exponerse. Solicitamos que se impliquen en la recuperación de nuestro patrimonio científico", afirma Blanco. De esta forma, señala que no solo se trata de "recuperar la Alcazaba, también la ciencia forma parte de nuestro patrimonio y hay que recuperarlo". Asevera que esto es de vital importancia por el bien de "la ciudad y de Extremadura".

La otra gran reclamación a las instituciones es la recuperación del lateral del López de Ayala. "Está aprobado, presupuestado y creemos que sería un punto de inicio importante para nuestra institución", señala Lorenzo Blanco. Indica que este sería el inicio de un proyecto que implicaría a otros muchos puntos de la ciudad, pero que es básico para "dar una continuidad" a los fondos que, en parte, se muestran en Cajalmendralejo.

Sobre todo, poder contar con un espacio propio sobre el que poder "tomar decisiones, no depender de las salas que nos cedan o de las condiciones que nos pongan". Entre otros de los planes es recrear, en un futuro, distintos hábitats: "Por ejemplo, parte de una dehesa extremeña con la fauna y la flora".

Desde 2017 se comenzó a barajar el ala izquierda del teatro López de Ayala. Esta parte anexa al teatro cuenta con más de 1.800 metros cuadrados y desde que se rehabilitó están sin uso, más allá de ser hogar para cientos de palomas. El Ayuntamiento de Badajoz, propietario del inmueble tiene previsto destinar entre 600 y 700 metros para este fin. Aunque tiene conexión y entrada desde el propio teatro, cuenta con una entrada particular por la calle Pedro de Alvarado.

"Se sigue trabajando en el proyecto"

La muestra ha sido posible gracias a la labor de profesores, directores de centros y los presidentes de distintas instituciones. Asociada a esta exposición se han organizado una serie de talleres didácticos para escolares cuyas plazas están prácticamente cubiertas.

El rector de la Universidad de Extremadura (UEx), Pedro Fernández Salguero, ha destacado la importancia de esta actividad porque forma parte de la misión de la institución que representa: "Crear vocaciones científicas en los jóvenes extremeños". Asimismo, ha resaltado la necesidad de "valorar lo que hay en Extremadura para que la sociedad sea conocedora".

Por su parte, José Antonio Casablanca, concejal de Cultura, ha agradecido el trabajo que se ha desarrollado para esta muestra y ha animado a toda la ciudadanía a participar de ella. "Es muy importante enseñar y fomentar la cultura que tenemos en Badajoz y en Extremadura", ha dicho. Aunque no se ha manifestado en cuanto a los planes de poder iniciar la actividad en 2026, un plazo que ha dado el responsable del museo, pero que depende del consistorio pacense.

Según indican desde la oficina de comunicación del ayuntamiento, "se sigue trabajando en el proyecto y, por el momento, no hay novedad". Precisamente, esta iniciativa está en la concejalía de Gabinetes de proyectos desde hace años.