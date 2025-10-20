El periodista Jordi Évole cantará en Badajoz con su banda, Los niños Jesús

La Fundación CB es la artífice. El mediático periodista y presentador Jordi Évole ofrecerá en Badajoz un concierto junto a cinco buenos amigos (Los niños Jesús).

El grupo se subirá al escenario de la Residencia Universitaria de Fundación CB (Rucab) el 30 de octubre. Esta banda ofrecerá un encuentro lleno de música y fantasía. A las 20.00 horas dará comienzo esta cita musical, cuya entrada será libre hasta llegar a completar el aforo.

Los niños Jesús ofrecerá un conjunto de versiones pasadas por un tamiz único y personal: Estopa, La Oreja de Van Gogh, Extremoduro, Duncan Dhu, Carolina Durante, El Último de la Fila, Kiko Veneno y, por supuesto, Jarabe de Palo, pues fue Pau Donés quién se encargó de convencer a Évole de que comenzara esta aventura musical.

Lo que empezó siendo un simple divertimento de Jordi Évole fuera de la pantalla televisiva, se ha convertido en una sólida banda que pasea su directo por festivales y salas de toda España, siendo la próxima parada Badajoz.

¿Cómo comenzó este grupo?

A sus 48 años, Évole decidió formar una banda de versiones junto a amigos de su barrio, Cornellá y Sant Boi, sin pretensiones más allá de disfrutar tocando música. El grupo incluye a Jacob y Javi, profesores de música; Jesús, un mecánico; Óscar, arquitecto; y Juan Carlos, diseñador gráfico. Évole, quien nunca había cantado de forma profesional, incluso tomó clases de canto para mejorar su voz.

La banda interpreta versiones en un ambiente desenfadado y cercano en sus conciertos. Sus integrantes compaginan esta aventura con sus vidas personales y profesionales.

Las giras de Jordi Évole y Los Niños Jesús han recorrido diversas ciudades de España, incluyendo Bilbao, Donosti, Murcia, Valencia, Barcelona, Madrid y ahora, Badajoz.

Jordi Évole / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

¿Quién es Jordi Évole?

Jordi Évole Requena (Cornellá de Llobregat, Barcelona, 21 de julio de 1974) es periodista, comunicador, cómico, presentador y guionista de televisión. Actualmente, es presentador de 'Lo de Évole' en la cadena de televisión La Sexta. Anoche pudo verse su trabajo sobre Gaza.

Évole alcanzó la popularidad en la primera mitad de los años 2000 con su personaje El Follonero en los programas Una altra cosa y Buenafuente. Entre 2008 y 2019 presentó el programa Salvados en La Sexta. Escribe también artículos de opinión en el diario La Vanguardia y anteriormente en El Periódico. Con toda su experiencia como periodista, ha destacado especialmente por sus entrevistas. ¿Quién no recuerda sus conversaciones con el Papa Francisco? ¿Y con Miguel Bosé?