Plantados en verano y retirados tres meses después: vecinos de Badajoz cargan contra la gestión del arbolado

La Federación de Asociaciones Vecinales Siglo XXI de Badajoz ha vuelto a alzar la voz para denunciar lo que considera una «mala planificación» en la gestión de las zonas verdes de la ciudad. Su presidente, Anselmo Solana, critica que el pasado mes de julio se realizó una plantación de árboles «en pleno verano y sin las condiciones adecuadas», lo que, según afirma, ha derivado en la «pérdida» de buena parte de los ejemplares.

«Se plantaron prácticamente secos y ahora, como era de esperar, los operarios están empezando a retirarlos», ha señalado Solana, quien asegura que la federación ya advirtió de que las fechas elegidas no eran las idóneas. «Lo dijimos entonces y lamentablemente se ha cumplido. Todo este trabajo y dinero se podrían haber ahorrado si se hubiera optado por otra época del año, más favorable para el arraigo de las plantas».

Según explica el representante vecinal, las altas temperaturas registradas durante el verano -con picos por encima de los 42 grados- hicieron imposible que los árboles recién plantados pudieran adaptarse al terreno.

«No es lógico realizar una plantación en el mes más seco del año», insiste Solana. Según recuerda, aquella actuación afectó a unas cuatro calles de la capital pacense y «supuso la colocación de unos 240 árboles».

Uno de los carteles colocados en los árboles que no han sobrevivido en Godofredo Ortega y Muñoz. / Cedida

En concreto y según ha apuntado, las plantaciones se llevaron a cabo en Jacobo Rodríguez Pereira, Antonio Cháves, avenida de Elvas y en la calle Godofredo Ortega y Muñoz, donde se plantaron 31 árboles, de los que actualmente solo permanecen 19, ya que 12 han sido retirados en los últimos días.

Desde la federación señalan que llevan semanas denunciando el mal estado en el que se encontraban muchos de esos ejemplares y que, incluso, convocaron recientemente a vecinos de la zona para que pudiesen expresar públicamente su malestar. La sorpresa, aseguran, ha llegado al comprobar que los operarios municipales han comenzado a «arrancar o cortar» algunos de los árboles plantados en verano.

«En la actualidad, de los 31 árboles plantados solo quedan 12», reprochan, y los 19 restantes «han sido cortados con motosierra», advierten. Una actuación que califican de «absoluta negligencia», ya que, según han constatado, varios de los árboles retirados «habían arraigado y podrían haber sobrevivido», mientras que otros «ya estaban secos desde el momento en que fueron plantados».

Desde el colectivo subrayan que no se trata de una crítica aislada, sino de un problema recurrente que evidencia, a su juicio, «falta de planificación y de sensibilidad ambiental».

Detalle de uno de los árboles que han sido cortados en Godofredo Ortega y Muñoz. / Jota Granado

Con todo esto, el dirigente vecinal reclama que el ayuntamiento controle a la empresa adjudicataria que se ha responsabilizado de plantar y posteriormente retirar los árboles. «Entendemos que cuando se realizan este tipo de actuaciones por parte de una empresa que se ha quedado con la licitación de esos contratos que pagamos todos los pacenses, debe proceder a hacerse un control sobre la finalización de esa obra, hecho que creemos que aquí no ha sucedido».

Por tanto, la federación considera estos hechos «lamentables y vergonzosos» y pide al alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, que evite repetir este tipo de actuaciones en el futuro. «Esperamos que no vuelva a suceder», concluye Solana, molesto al ver cómo, apenas tres meses después de aquella plantación, los árboles se retiran sin haber llegado a echar raíces.

Jacobo Rodríguez Pereira. Contraste entre ejemplares. / Jota Granado

Respuesta del ayuntamiento

Desde el Ayuntamiento de Badajoz defienden que la plantación de árboles realizada este verano se enmarca dentro de un contrato de reposición de arbolado en «avenidas con poca sombra». Fuentes municipales explican que los trabajos se desarrollaron en el mes de julio, una fecha que reconocen calurosa, pero justificada, puesto que las zonas en cuestión cuentan con sistemas de riego que permiten mantener las plantas en condiciones adecuadas.

El consistorio precisa que en total se plantaron 275 árboles dentro de este plan y que aproximadamente un 20% no ha prosperado. “Es una cifra habitual en este tipo de plantaciones -señalan-, ya que en todas las campañas de arbolado hay un porcentaje de ejemplares que no salen adelante”.

Desde el ayuntamiento recalcan que se trata de un procedimiento «habitual» y que la reposición de árboles responde a una cuestión técnica y no a una retirada masiva, como denuncian los vecinos.