El Vítaly La Mar BCB se reencuentra con la victoria y con su afición

El Vítaly La Mar BCB volvió a sonreír en La Granadilla. El conjunto pacense se impuso con autoridad a Dos Hermanas (78-51) y celebró su primera victoria como local en una tarde especial marcada por el estreno del nuevo parqué y el respaldo de más de 2.000 aficionados. La victoria sirve a los de Pablo Cuevas para olvidar el tropiezo de la jornada anterior y recuperar sensaciones.

El encuentro comenzó con un inicio fulgurante de los locales, que firmaron un parcial de 11-0 y encendieron al público desde los primeros compases. El pacense Pablo Correa, canterano del BCB y ahora jugador del conjunto andaluz, fue recibido entre aplausos en su regreso a casa. Pese al empuje inicial, Dos Hermanas logró recortar diferencias y cerrar el primer cuarto con un ajustado 13-10.

En el segundo periodo, Jake Wojcik asumió el liderazgo ofensivo con dos triples y una canasta, apoyado por Adri Méndez, para ampliar la ventaja al descanso (32-24). Tras el paso por vestuarios, Jaime Paredes y Asier Cuadra consolidaron el dominio pacense con acierto exterior y buena defensa (54-39).

Con el marcador favorable, el Vítaly La Mar BCB desplegó su mejor juego: transiciones rápidas, intensidad y espectáculo. La grada disfrutó de las acciones de David Mejía, Isma y Wojcik, además de un alley-oop que levantó al pabellón.

El debutante Leo Tompea, internacional sub-18 con Rumanía, cerró el marcador con sus primeros puntos en categoría senior. El MVP del partido fue Álex Young con 14 puntos, 9 rebotes y 20 de valoración, mientras que Antonio Díaz destacó en el cuadro visitante con 15 puntos y 8 rebotes.