XIV Edición
2.400 estudiantes pasan por la Feria Educativa de la UEx en Badajoz
El objetivo es orientar y dar conocer la oferta de titulaciones de la universidad extremeña
La Universidad de Extremadura (UEx) vive estos días uno de los eventos más importantes de todo el año, la Feria Educativa de la UEx. Esta XIV edición se desarrollarán los días 21, 22 y 23 en el campus de Badajoz y los días 29 y 30 en el de Cáceres. En total, participarán un total de 4.000 jóvenes. 1.600 por Cáceres y 2.400 por la capital pacense. Los estudiantes de 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato proceden de 65 centros educativos de toda la región.
El Edificio Metálico es el escenario para esta cita en la que se reúnen 17 centros universitarios extremeños y el centro de Santa Ana de Almendralejo. "Todas las facultades, escuelas y centros universitarios de la Uex", afirma Rocío Blas, vicerrectora de Estudiantes y una de las responsables de este evento. En este encuentro también se da a conocer los "servicios universitarios que pueden ser de interés para futuros estudiantes, como el servicio de actividades deportivas, el servicio de prácticas y el de empleo".
Una cita consolidada
Esta feria supone una cita más que consolidada después de trece ediciones. Según señalan desde la Uex, "está dentro del calendario de acciones de difusión de la universidad", aunque no es la única, también se incluyen en esta estrategia "otra serie de acciones en los centros", así como las jornadas de puertas abiertas o las visitas personalizadas que se hacen para conocer cada facultad.
Este encuentro tiene un objetivo fundamental: "Orientar y conocer de primera mano cuáles son las carreras que se imparten en la Universidad de Extremadura, qué asignaturas las componen, e incluso, tener contacto directo con el profesorado que imparte esos grados, algo que se agradece mucho".
El rector de la universidad, Pedro M. Fernández, ha destacado que en esta edición se incorporan más de 1.000 alumnos más que en la edición pasada. "Estamos satisfechos porque está teniendo una muy buena acogida. Los centros de secundaria muestran su interés por ver la oferta que se prepara para el próximo curso", informa el rector. Esta acogida también se evidencia en los datos de la matriculación de nuevos universitarios. "Por primera vez en diez, los matriculados en la Uex han subido pasando de los 4.000 y eso es indicativo de que la universidad pública de Extremadura, frente a otras ofertas académicas, se consolida en estos 50 años", indica.
Resolviendo dudas
Una de las que ha participado en el día de hoy ha sido Henar Ladero, tiene 17 años estudia 2º de Bachillerato en el instituto Suárez de Figueroa de Zafra y venía con su objetivo claro: "Me apasiona la psicología desde que era una niña, en concreto en el ámbito educativo". Ha pasado a primera hora de la mañana por el stand de la facultad de Educación y Psicología y ha consultado todas sus dudas. "Notas de corte, asignaturas, profesores... Me han informado muy bien", asevera.
Rubén Ruiz es compañero de centro de Henar y llegaba con la intención de conocer mucha más información de las carreras que les interesan y de las cuales desconocen muchos aspectos. Su prioridad es estudiar ingeniería y si fuera posible especializado en informática, porque "son asignaturas atractivas y tiene muy buenas salidas laborales".
El trabajo potencial es una de las variables que más tienen en cuenta los futuros universitarios. Este también es el caso de Daniela Vázquez, una estudiante del instituto Bioclimático de Badajoz y que llegaba con las ideas muy claras. Quiere estudiar enfermería. "Nos han informado sobre las asignaturas que se estudian, cuáles son las salidas laborales y qué podemos elegir si hacemos el EIR (Enfermero Interno Residente)...", enumeraba algunas de las consultas que han resuelto.
Una vez más, las titulaciones del ámbito de las ciencias de la Salud son de las más demandadas. Junto a Daniela, su amiga Lucía Bonilla se interesaban por los detalles de Enfermería. Muy cerca de ellas estaba David Marinescu, estudiante de 1º de Bachillerato en el instituto San Roque de Badajoz y que sueña con estudiar Medicina. "Desde que entré en el instituto me di cuenta que la biología se me da bastante bien y que me interesa el cuerpo humano y quiero ser médico", afirma. Entre las cuestiones que ha resuelto con los profesores de este grado está "si es más fácil empezar en enfermería si no te alcanza la nota de corte o acceder a través de un ciclo".
Una de las que le ha atendido es Lourdes Franco, profesora de fisiología en el grado de Medicina. "Lo que más nos preguntan es cómo acceder, cómo se realiza el cambio de carrera o cuáles son las especialidades", detalla. Uno de los consejos que ha dado a los futuros universitarios es que "estudien lo que más le guste porque vas a tener mejores resultados". Según Franco, esta cita es muy importante porque "muchos llegan muy perdidos y es muy interesante".
Nuevas titulaciones
Pedro M. Fernández ha señalado que este incremento puede ser aún mayor el próximo curso, ya que todo apunta a que para 2026-2027 se incorporarán los grados de Información y Documentación (Indo); un nuevo título de informática, y otro de telecomunicaciones. Estos están "aprobados formalmente, pero se implantarán el año que viene".
Con esta incorporación, desde la Uex señalan que hacen "una oferta más completa en el sentido y se han mejorado las prácticas que se ofertan a los estudiantes". Estos nuevos grados esperan que lleguen para el próximo ejercicio. "Confiamos que sí, este curso no se ha implantado por una cuestión meramente administrativa", asegura el rector. Este retraso se debe a "una cuestión puramente formal", a la catalogación de la titulación.
Los grados de Telecomunicaciones e Informática se instalarán en Cáceres y Mérida, mientras que Indo se impartirá en la Facultad de Documentación y Comunicación, en Badajoz.
La universidad privada: una competencia, pero "sin miedo"
Esta feria se celebra en un momento clave para los estudios universitarios en la región. La pasada semana la Asamblea de Extremadura aprobó el proyecto de ley para la implantación de la primera universidad privada en Badajoz. Esto supone un cambio de modelo para los estudios superiores y, por tanto, repercute a la Universidad de Extremadura (Uex).
"Aún tiene que pasar una serie de procesos y acreditar, verificar su título en la Agencia Nacional (Aneca)", afirma Pedro M. Fernández, rector de la Uex. Para él, cree que sí que supone una competencia "porque es una oferta académica adicional". Del mismo modo, reitera que desde la institución que representa "no hay ningún miedo a la implantación de otras universidades", pero pide "reiteradamente que esas instituciones asuman los mismos criterios de calidad y las mismas exigencias que la pública".
Así, señala que "en cuanto a las titulaciones en las que hay una demanda que se excede del número de plazas que se pueden admitir no hay un problema especial". Y en el caso de las titulaciones que aún no se ofertan en la Uex señala que sería "cuestión de que también se adapte la oferta".
En este sentido, para dar a conocer el potencial de la Uex y para estar más presente en la vida diaria de la sociedad extremeña, desde un tiempo se viene realizando un trabajo para "impulsar las acciones de difusión", comunicar todo lo que se hace en esta institución y dar a conocer la oferta que se tiene de titulaciones, según informa Rocío Blas, la vicerrectora de Estudiantes. "Llevamos varios años con campañas de marketing digital que acompañamos con actividades presenciales", afirma.
