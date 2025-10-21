Conferencia
El alpinista Carlos Soria, que lleva 72 años subiendo montañas, hoy en Badajoz
Fundación CB recibe a uno de los alpinistas más destacados del mundo y un ejemplo de superación
Carlos Soria Fontán llega a Badajoz para hablar de su vida escalando montañas. Será en la sede de la Fundación CB en Montesinos 22. Soria Fontán está considerado como uno de los alpinistas más destacados y admirados del mundo. A sus 86 años de vida, lleva 72 dedicados a la montaña. Es todo un ejemplo de superación, constancia y pasión por la naturaleza.
A lo largo de su intervención, Soria compartirá la inspiradora historia de su vida, desde sus inicios en la sierra madrileña hasta sus grandes expediciones internacionales.
Una trayectoria de vértigo
Su trayectoria incluye ascensiones a las 14 montañas más altas del planeta, superando los 8.000 metros en todas ellas y alcanzando la cumbre en 12 ocasiones. Más allá de las cifras, este alpinista hablará de su filosofía de vida, de la importancia de mantener la ilusión y los proyectos a cualquier edad. También destacará el papel que ha jugado la montaña como su propio motor para seguir adelante.
Se trata de una cita imprescindible para los amantes del deporte, la aventura y las historias que nos enseñan que nunca es tarde para cumplir nuestros sueños.
La cita será a las 19.00 horas en Montesinos 22 y la entrada es gratuita.
