¿Tu cabeza no para a la hora de dormir? Apunta los consejos de esta psiquiatra de Badajoz para dormir a pierna suelta

La lista de cosas que hay que hacer al día siguiente, los hechos más relevantes de la jornada o un acto importante en el horizonte. Son algunos de los pensamientos recurrentes que aparecen en nuestra cabeza a la hora de dormir y que, en ocasiones, impide coger el sueño.

La médico psiquiatra pacense y divulgadora Ana Trujillo aborda este tema en sus redes sociales. "No es casualidad, es parte del funcionamiento natural de tu cerebro", explica.

"¿Por qué tu mente se activa justo cuando más necesitas descansar? Durante el día, tu atención está dirigida hacia tareas externas. Pero al acostarte y reducir los estímulos, cobra protagonismo una red cerebral conocida como Red por Defecto". Esta red, continúa, repasa el pasado, anticipa el futuro y busca sentido a lo vivido.

Esta red es fundamental para nuestra identidad y funcionamiento mental, pero "cuando estamos ansiosos, estresados o mentalmente sobrecargados, puede sobreactivarse generando una cascada de pensamientos repetitivos justo cuando intentas dormir".

¿Qué se puede hacer?

Trujillo asegura que hacer frente a estos pensamientos es posible. Con rutinas y consejos, dormir bien (y rápido) es más fácil de lo que parece. "Existen estrategias, basadas en evidencias, para reducir esa sobrecarga mental nocturna".

Estos son los 'tips' que esta psiquiatra pacense.