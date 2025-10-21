El 'Deltacar' sanciona a 850 conductores en dos meses de funcionamiento en Badajoz

En los casi dos meses que lleva en funcionamiento, el ‘Deltacar’—el vehículo dotado con cámaras para la detección automática de infracciones de estacionamiento— ha registrado alrededor de 850 sanciones en la ciudad.

Las infracciones más comunes detectadas por este sistema son aparcar en zonas reservadas a carga y descarga, impidiendo su uso a los vehículos autorizados; estacionar en carriles de circulación, obstaculizando el tráfico y poniendo en riesgo la seguridad vial; y aparcar en plataformas únicas o zonas peatonales, donde la prioridad corresponde a los viandantes.

Desde el consistorio valoran positivamente los resultados del dispositivo, que en apenas unas semanas ha demostrado su eficacia en la «mejora del cumplimiento de las normas de estacionamiento» y en la «fluidez del tráfico urbano». Subrayan, además, que el objetivo del Deltacar no es «multar más», sino garantizar la seguridad y el orden en las calles de la ciudad, especialmente en los puntos con mayor congestión o quejas vecinales.

Cómo funciona

El ‘Deltacar’es un vehículo patrulla adaptado con cámaras y un sistema de detección automática que circula por las calles de Badajoz, grabando imágenes de los vehículos estacionados en tiempo real.

Mediante un software de análisis de imágenes y geolocalización, el sistema detecta matrículas y posibles infracciones (como estacionamientos en zonas prohibidas o reservas especiales).

Las imágenes quedan registradas y son verificadas posteriormente por los agentes de la Policía Local, que confirman si la infracción es correcta antes de tramitar la denuncia.

El ayuntamiento recuerda que el Deltacar no sanciona de forma automática, sino que su función es la detección y registro de posibles infracciones. Cada denuncia pasa por un proceso de revisión y validación conforme a la normativa vigente.

El vehículo patrulla actúa en todas las zonas de la ciudad, aunque se presta especial atención a calles del centro, entornos escolares, áreas de carga y descarga y accesos a zonas peatonales, donde se concentran la mayoría de incidencias.

La previsión municipal hace un mes era que, con la vuelta a la rutina tras el verano y el incremento de la movilidad, el número de infracciones detectadas por el Deltacar aumentase en los próximos meses. Las 850 multas impuestas por aparcamiento y conducción indebida son muestra de ello.