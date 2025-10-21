Festival Internacional de Jazz de Badajoz: premios Grammy y músicos de la tierra

Reconocidos artistas internaciones, alguno de ellos poseedor de premios Grammy, músicos extremeños con veteranía y jóvenes promesas de la región comparten protagonismo en el cartel del 38 Festival Internacional de Jazz de Badajoz, que se celebrará del 5 al 8 de noviembre en diferentes escenarios de la ciudad.

«Tenemos uno de los carteles más potentes y equilibrados de los últimos años. Son todos platos fuertes», ha asegurado este martes Javier Alcántara, alma mater junto con Pablo Romero de Badejazz, asociación cultural que organiza el festival, que ofrecerá un viaje por el jazz clásico, contemporáneo y el más innovador.

El pianista Marc Copland abrirá la programación el 5 de noviembre con un concierto, con entrada gratuita, en el auditorio de la sede de Fundación CB, a las 21.00 horas. Copland, al que se conoce como ‘el poeta del jazz’, se inició en la música como saxofonista y, tras años de retiro, regresó a los escenarios como un maestro del piano.

Al día siguiente, tendrá lugar el primer concierto de los tres que acogerá el teatro López de Ayala, todos a las 21.00 horas. La cantante Jazzmeia Horn, «la más importante del jazz internacional» en estos momentos, llegará dispuesta a encandilar con su versatilidad y letras comprometidas. Nominada a los premios Grammy y reconocida con importantes galardones, Jazzmeia es la apuesta del festival por llegar a nuevos públicos con vocalistas como estrellas del cartel.

El saxofonista Ariel Brínguez, ganador de dos Grammy Latino, actuará el 7 de noviembre, acompañado por una banda «espectacular», de la que forma parte el guitarrista cacereño Javier Sánchez. A la vanguardia del jazz iberoamericano, Brínguez ha tocado con músicos de la talla de Chucho Valdés, Irakere o Miguel Zenón, entre muchos otros.

El último concierto en el López será a cargo de un «icono» del jazz internacional: Jacky Terrasson, pianista berlinés que destaca por su virtuosismo y su energía sobre los escenarios.

Jam session y vermú

De nuevo, habrá jam session con músicos extremeños en el cafetín del López tras los conciertos. El 6 de noviembre, la invitada es la Aurora Samino; al día siguiente, Julia Peña; y el 8 de noviembre, los combos avanzados del curso de jazz del Conservatorio Profesional Juan Vázquez.

Este mismo espacio, acogerá el sábado a partir de las 13.00 horas, ‘La hora del vermú’, con la cantante Lola Santiago, acompañado por Pedro Calero y Pepín Muñoz. Durante el concierto, los asistentes podrán disfrutar de una cata de vinos de la Bodega Santa Marina.

También el 8 de noviembre, en la puerta del López de Ayala, los combos del curso de jazz del conservatorio actuarán desde las 17.00 horas «para mostrar al público sus progresos».

En el Espantaperros

Otro de los escenarios del festival será el café Espantaperros, con conciertos los días 7 y 8 de noviembre a las 18.00 horas, con entrada libre. El primer día actuará el extremeño Nacho Jiménez y el segundo, el joven Andrés Martín.

Javier Alcántara y Pablo Romero han presentado el programa de esta 38 edición junto al secretario general de Cultura de la Junta, Francisco Palomino, el director del área de Cultura de la Diputación de Badajoz, Manuel Candalijas, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz, José Antonio Casablanca, y la directora del teatro López de Ayala, Paloma Morcillo. Todos han destacado que este festival es una cita consolidada, que convierte a Badajoz cada mes de noviembre en el «epicentro» del jazz en la Península Ibérica y han puesto en valor el trabajo de Badejazz para promocionar este estilo musical, a través de grandes figuras, pero también con músicos de la tierra.

Las entradas para las actuaciones en la sala principal del López de Ayala están a la venta en las taquillas física y online a un precio de 15 euros. Hay un abono de 35 euros para los tres conciertos.