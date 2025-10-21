El Festival Internacional de Teatro de Badajoz continúa hoy con 'Las Mortero'

Este martes, 21 de octubre, el 48º Festival Internacional de Teatro de Badajoz continúa con la compañía madrileña Estigma Teatro que representa a las 21.00 horas la obra ‘Las Mortero’, escrita y dirigida por Nieves Pedraza.

Interpretada por Auxi Jiménez, Eli Zapata, Nuria Vicent y Nieves Pedraza, está especialmente indicada para un público mayor de 12 años. Informa el teatro que el texto es "directo y sin tapujos" y presenta una comedia hilarante, ingenua y provocadora a la vez, “una lucha contra el machismo y contra los juicios”.

Tres amigas se enfrentan a los prejuicios que la sociedad les impone por ser consideradas “gordas, viejas y feas”. A través del humor y la ironía, comparten vivencias que revelan cómo esos juicios condicionan su forma de estar en el mundo. La obra convierte la risa en un arma contra el machismo y las etiquetas. Con un tono fresco y provocador, reivindican la diversidad y la libertad de ser. Una comedia que transforma la experiencia personal en un alegato feminista.

En el espectáculo, “las tres jóvenes compartirán un puñado de experiencias que marcan la forma de ser y estar en el mundo donde viven y que, en clave de humor, le darán un nuevo significado al feminismo”.

Con una duración de 75 minutos, la obra tiene un precio de entrada general de 15€ y de 10€ para personas con descuento de carné joven, pensionistas, desempleados, y miembros de FATEX y UAPEX.

La compañía

Estigma es una compañía de profesionales de las artes escénicas. El elemento principal de su hoja de ruta es la apuesta clara por la investigación a pie de escenario, el uso de nuevos lenguajes y la elaboración de textos propios; todo ello sin olvidar el ideal de un teatro antielitista, cercano, que llegue a todo el mundo y que huya del mero entretenimiento, a favor de sembrar en el público la reflexión a través de un ritual de verdad y conexión, haciendo florecer emociones que remuevan.