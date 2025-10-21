Fundación CB dona más de 35.000 kilos de alimentos al Banco de Alimentos de Badajoz

Fundación CB ha donado más de 35.000 kilos de productos alimenticios al Banco de Alimentos con el fin de poder cubrir las necesidades de gran parte de la población pacense durante las próximas semanas.

De esta manera, según indica la fundación en nota de prensa, colabora una vez más con esta entidad que, en estos momentos, sufre dificultades para conseguir las donaciones que tantos beneficiarios necesitan a lo largo del año.

En esta ocasión, los productos de primera necesidad donados han sido 5.800 litros de aceite, 10.000 litros de caldo de pollo, 10.000 kilos de fideos y 10.000 kilos de arroz; todo ello entregado en un total de 53 palets en la sede del Banco de Alimentos de Badajoz.

La organización ha señalado la importancia de continuar recibiendo este tipo de aportaciones para poder seguir ejerciendo su labor de paliar las necesidades básicas de las familias en situación de vulnerabilidad social.