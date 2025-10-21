Este es el horario del autobús que va al cementerio Nuevo con motivo de Todos los Santos

Los pacenses dispondrán, un año más, de una línea de autobús especial con motivo de la festividad de Todos los Santos.

Desde el 24 de octubre hasta el 2 de noviembre, una línea de bus urbano funcionará entre la plaza de la Libertad y el cementerio Nuevo.

El recorrido de ida comienza a las 10.00 horas en la plaza de la Libertad, desde donde saldrán también buses a las 11.00, 12.00, 15.30, 16.30 y 17.30 horas.

La vuelta se hace desde el cementerio a las 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 17.00 y 18.00 horas. Los días en los que se celebre misa, los buses esperarán al final de la misma. El día 2, informa el consistorio, no habrá servicio de tarde.

Estas son las paradas: