Los presupuestos de la Diputación de Badajoz para 2026 superan los 338 millones, la cantidad de 2025

El equipo de gobierno de la Diputación de Badajoz se ha reunido este martes en Segura de León para perfilar el presupuesto de la institución provincial para el próximo año 2026. Un presupuesto que, como ha avanzado la presidenta provincial, Raquel del Puerto, volverá a superar los 338 millones de euros, que es a lo que ascendió el presupuesto de 2025. Serán los primeros presupuestos de Raquel del Puerto como presidenta de la diputación.

Con esta reunión preparatoria en la localidad segureña, se continúa con la tradición de visitar distintos puntos de la provincia para terminar de ajustar las cuentas del próximo ejercicio. La presidenta se ha reunido con los diputados provinciales en la sala Garcilaso del emblemático castillo de Segura de León. Antes la alcaldesa, Isabel María Garduño, y su equipo de gobierno, les han dado la bienvenida en el salón de plenos del Ayuntamiento.

Raquel del Puerto, por su parte, ha apuntado que la previsión “es que vamos a superar los 338 millones de euros”. Unos presupuestos, como ha precisado, que avanzarán en el compromiso de aspirar a “una provincia más inclusiva, más igualitaria, más sostenible y más dinámica”.

En este sentido, la presidenta ha señalado que van a tener importancia tres aspectos fundamentales en las cuentas del ejercicio del 2026. El eje social, el eje medioambiental y sostenible y el relacionado con la lucha contra el reto demográfico.

“Para la Diputación de Badajoz es muy importante que todos y cada uno de los municipios de la provincia se sientan acogidos y respaldados por las políticas que llevamos a cabo, para cubrir su día a día y además se puedan realizar actividades para que cualquier ciudadano pueda desarrollar su proyecto de vida en el municipio que decidan vivir y lo hagan con servicios de calidad”, ha señalado Del Puerto.

Los diputados, junto con los distintos técnicos, permanecerán toda la jornada de hoy y estarán la de mañana, hasta el mediodía.

Una vez cerrado el documento, la presidenta de la Diputación de Badajoz dará a conocer las líneas del presupuesto del próximo año en el transcurso de una rueda de prensa que se celebrará el próximo mes de noviembre, también en Segura de León. Posteriormente, se llevará a su aprobación en pleno extraordinario.