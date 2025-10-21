Moda deportiva
Sprinter abrirá en El Faro su segunda tienda
Las próximas novedades serán confirmadas la semana que viene
Jairo Solano Cortés
El Centro Comercial El Faro de Badajoz contará con una serie de novedades en las próximas semanas. Una de ellas, será la apertura de una nueva tienda de Sprinter.
"La próxima semana daremos información con todo lujo de detalles", comenta Pilar Hernández, responsable de marketing. Aún se desconoce la fecha de apertura, dónde se va a situar y cuantos metros cuadrados tendrá la superficie.
Además, añade que: "No solamente vamos a comunicar las próximas aperturas, también avanzaremos otros tipos de cuestiones que van a ser nuevas en el centro".
A las últimas aperturas de Stradivarius, Primor, Scalpers o Mango Teen, se le sumarán nuevas cadenas que serán confirmadas "entre esta semana y la próxima", afirma Pilar Hernández.
