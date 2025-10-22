El 45% de los asistentes a las jornadas de la Delegación de Defensa en Badajoz, se plantea trabajar en el Ejército

Conocer las salidas profesionales, las novedades en los materiales y los distintos cuerpos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado es lo que durante hoy y mañana pueden hacer cientos de estudiantes de Badajoz en las jornadas organizadas por la Delegación de Defensa en Extremadura. Un encuentro que se celebra en el Edificio Siglo XXI de Ibercaja y que combina charlas informativas y una exposición abierta al público con presencia del Ejército, la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local.

El Teniente Coronel Pascual García Ferrer, jefe del Área de Reclutamiento de la Subdelegación de Defensa en Badajoz, explica que durante las jornadas uno de sus cometidos como jefe del área es informar a los jóvenes de Bachillerato y Formación Profesional sobre las salidas que tienen en las Fuerzas Armadas. “Les gustará o no, lo habrán pensado o no, pero nuestra obligación es explicarles qué ofrecen las Fuerzas Armadas y cómo pueden formar parte de ellas”.

Durante las charlas, los alumnos reciben información sobre las distintas vías de acceso al Ejército, dependiendo del nivel de estudios y las posibilidades de promoción interna una vez dentro. “Primero les contamos el porqué de las Fuerzas Armadas, qué papel desempeñamos y luego las vías de acceso y las carreras que pueden seguir dentro”, señala el Teniente Coronel.

El Teniente Coronel Pascual García Ferrer durante la inauguración de las jornadas en Ibercaja. / Rebeca Porras

La actividad cuenta con cuatro charlas distribuidas entre hoy y mañana, a las que asisten alumnos de hasta 25 centros educativos de Badajoz. “Hoy han participado unos 250 alumnos en la primera charla y otros 400 lo harán en la segunda. En total, pasarán por las jornadas alrededor de 2.000 estudiantes”, detalla García Ferrer, quien recuerda que se trata ya de la sexta edición de este encuentro.

Interés por las Fuerzas Armadas

Además de las charlas, los jóvenes pueden visitar una exposición abierta durante todo el día. “Queremos que los alumnos vean nuestras capacidades, hablen con nosotros y vean cómo somos como personas, no solo como uniformes o números” y subraya que uno de los datos más llamativos lo deja la encuesta inicial que se realiza al comienzo de cada sesión. “Cuando preguntamos cuántos se habían planteado alguna vez trabajar en las Fuerzas Armadas, el 45 % levantó la mano”, comenta el Teniente Coronel. “Otra cosa es que luego lo materialicen, pero al menos se lo han planteado”.

Estudiantes de Badajoz asisten a una de las charlas de las jornadas. / Santi García

Salidas profesionales

Un grupo de alumnos de 16 años del colegio El Tomillar, ha participado en las jornadas y han recibido una charla sobre las opciones de formación profesional y las salidas laborales en el ámbito militar. Les han explicado “las notas de corte y las distintas formas de acceder al Ejército”, cuenta Rodrigo, a quien le llamó especialmente la atención “la sección de la Marina”. Su compañero Rafael, en cambio, tiene otros planes por ahora: “En principio quiero dedicarme a otra cosa, pero esto puede ser un plan B. Si no me sale lo que quiero, tengo a los militares”.

Desde el IES Zurbarán, Ana y Carlota, de cuarto de la ESO, aseguran haber aprendido mucho durante la mañana: “Nos han informado de todo”, comentan, aunque reconocen que no se ven trabajando en el ámbito militar. Ana, sin embargo, confesaba una sorpresa: “No sabía que se podía estudiar Medicina en el Ejército y eso me ha gustado. Se puede hacer en Madrid y como quiero estudiar algo relacionado con Ciencias de la Salud, me puede venir bien”.

Un grupo de estudiantes junto a un agente de la Policía Nacional y un perro de la unidad canina. / Santi García

Otras compañeras del mismo centro coinciden en que la experiencia ha sido positiva. “Nos ha gustado venir, ha sido bastante interesante”. Aseguran que la Policía Local o Nacional podría llegar a interesarles, aunque “todavía no nos lo planteamos porque estamos en cuarto de la ESO y tenemos tiempo para pensarlo”. Lo que sí les ha llamado la atención, dicen, es la exposición de vehículos y material policial y militar que puede verse estos días: “Nos ha encantado poder verlos de cerca”.

También participaron estudiantes del instituto San José, que cursan un Grado Medio de Soldadura. Para ellos, las salidas laborales en el Ejército son amplias, aunque piensan que su oficio también tiene futuro. “Esto de los militares tiene muchas salidas, pero gracias a Dios estamos estudiando algo que se paga muy bien. Cobraríamos más trabajando por nuestra cuenta”, indican.

Dos jóvenes observan bombas de prácticas en las jornadas. / Santi García

La exposición de material que permanecerá abierta hasta las 20.00 horas, cuenta con puntos de información de la Armada y de los ejércitos de Tierra, del Aire y el Espacio, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de la Policía Local.