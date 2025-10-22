Piden colaboración ciudadana
El Armario Solidario: moda y compromiso social contra el acoso escolar en Badajoz
Badajoz acogerá un acto pionero que une la moda con la prevención del bullying
Badajoz acogerá por primera vez en Extremadura El Armario Solidario, una cita que combina moda, sensibilización y acción social con un propósito claro: luchar contra el acoso escolar y apoyar a sus víctimas. El evento se celebrará el 15 de noviembre en el AC Hotel Badajoz, de 11.00 a 20.00 horas, y promete convertirse en un referente regional en la educación emocional y la prevención de la violencia entre iguales.
"El Armario Solidario es un proyecto que transforma la moda en una herramienta de apoyo y esperanza. Nace con un propósito claro: unir prendas, accesorios, artesanía e historias para luchar contra el acoso escolar y despertar conciencias sobre la importancia de la autoestima y el respeto. Los beneficios de la venta de cada prenda y creación se destinan directamente a esta causa, convirtiendo cada gesto de compra en un acto de solidaridad", explican desde la organización.
La iniciativa cuenta con la colaboración de empresas, comercios y emprendedores locales, que han donado prendas y productos para su venta durante el evento. Todos los beneficios recaudados se destinarán íntegramente a la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (AEPAE), una entidad de referencia nacional dedicada a la formación, mediación y atención psicológica a víctimas, familias y centros educativos.
Durante la jornada, se desarrollarán charlas, mesas redondas y actividades participativas en las que expertos, asociaciones y testimonios personales abordarán el fenómeno del acoso escolar desde múltiples perspectivas. El objetivo, según la organización, es fomentar el respeto, la empatía y la educación emocional, pilares esenciales para erradicar el bullying.
“El Armario Solidario no es solo un evento de moda; es una llamada a la acción. Queremos recordar a las víctimas que no están solas y que existen redes de apoyo reales”, explica Carlos Ávila, impulsor del proyecto y divulgador de autoimagen y amor propio.
Cómo donar prendas
La organización anima a la ciudadanía a seguir donando prendas y productos en los próximos días y, sobre todo, a participar en la cita del 15 de noviembre. La recaudación contribuirá directamente a financiar programas de prevención y apoyo psicológico gestionados por AEPAE.
Los interesados en donar prendas en buen estado pueden hacerlo en La Baronesa, en la calle Obispo San Juan de Ribera.
