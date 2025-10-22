El Armario Solidario: moda y compromiso social contra el acoso escolar en Badajoz

Badajoz acogerá por primera vez en Extremadura El Armario Solidario, una cita que combina moda, sensibilización y acción social con un propósito claro: luchar contra el acoso escolar y apoyar a sus víctimas. El evento se celebrará el 15 de noviembre en el AC Hotel Badajoz, de 11.00 a 20.00 horas, y promete convertirse en un referente regional en la educación emocional y la prevención de la violencia entre iguales.

"El Armario Solidario es un proyecto que transforma la moda en una herramienta de apoyo y esperanza. Nace con un propósito claro: unir prendas, accesorios, artesanía e historias para luchar contra el acoso escolar y despertar conciencias sobre la importancia de la autoestima y el respeto. Los beneficios de la venta de cada prenda y creación se destinan directamente a esta causa, convirtiendo cada gesto de compra en un acto de solidaridad", explican desde la organización.

La iniciativa cuenta con la colaboración de empresas, comercios y emprendedores locales, que han donado prendas y productos para su venta durante el evento. Todos los beneficios recaudados se destinarán íntegramente a la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (AEPAE), una entidad de referencia nacional dedicada a la formación, mediación y atención psicológica a víctimas, familias y centros educativos.

Durante la jornada, se desarrollarán charlas, mesas redondas y actividades participativas en las que expertos, asociaciones y testimonios personales abordarán el fenómeno del acoso escolar desde múltiples perspectivas. El objetivo, según la organización, es fomentar el respeto, la empatía y la educación emocional, pilares esenciales para erradicar el bullying.

“El Armario Solidario no es solo un evento de moda; es una llamada a la acción. Queremos recordar a las víctimas que no están solas y que existen redes de apoyo reales”, explica Carlos Ávila, impulsor del proyecto y divulgador de autoimagen y amor propio.

Cómo donar prendas

La organización anima a la ciudadanía a seguir donando prendas y productos en los próximos días y, sobre todo, a participar en la cita del 15 de noviembre. La recaudación contribuirá directamente a financiar programas de prevención y apoyo psicológico gestionados por AEPAE.

Los interesados en donar prendas en buen estado pueden hacerlo en La Baronesa, en la calle Obispo San Juan de Ribera.