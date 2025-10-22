Ascensión Martínez, Premio Otaex 2025 a la trayectoria

La Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (OTAEX) ha hecho públicos los galardonados en la XIV edición de los Premios OTAEX 2025 a la Accesibilidad Universal en Extremadura, organizados por APAMEX con la colaboración de la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Estos premios reconocen la labor de personas, entidades y empresas que impulsan la accesibilidad universal en los ámbitos del urbanismo, la edificación, la comunicación, la formación y los servicios.

En esta XIV edición, el espíritu inclusivo de Extremadura se refleja en cada galardón, desde las infraestructuras urbanas hasta las voces periodísticas que inspiran conciencia social.

El galardón más emotivo de esta edición distingue la constancia y compromiso de Ascensión Martínez Romasanta, que ha convertido su oficio en una herramienta de cambio social. Periodista de El Periódico Extremadura y directora de La Crónica de Badajoz, ha sido premiada por su labor informativa en favor de la accesibilidad universal. Natural de Oliva de la Frontera y licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense, su trabajo ha contribuido a visibilizar la realidad de las personas con discapacidad en la región. El próximo mes de diciembre recogerá el galardón en la categoría de Trayectoria, un premio que compartirá con Natalia Reigadas, periodista del Diario Hoy.

El resto de premiados

En la categoría de Urbanismo y Medio Ambiente el galardón ha ido a parar al Ayuntamiento de Mérida por su Ciudad de la Infancia. El consistorio emeritense ha sido distinguido por este gran espacio inclusivo de más de 12.000 metros cuadrados que combina zonas de juegos, áreas de descanso y paseos totalmente accesibles. El parque cuenta con columpios adaptados, áreas acuáticas con sillas de ruedas específicas, mesas de picnic accesibles, aseos adaptados y señalética inclusiva. Un modelo de integración y disfrute para todos.

En la categoría de Edificación, los premios son para la empresa Moreno Zancudo 24 SL, Alba Moreno Tomé y Jaime Diez Honrado.

ASPACE Badajoz, por “ASPACE Badajoz Radio. Piensa diferente” es la iniciativa premiada en la categoría Tecnologías de la Información y la Comunicación. Este proyecto integra sistemas aumentativos y alternativos de comunicación (SAAC) para que personas con parálisis cerebral puedan participar activamente en la creación y emisión de programas radiofónicos.

Equipo y responsables de la radio de Aspace Badajoz 'Piensa Diferente' / La Crónica

Dos activistas sociales reciben el reconocimiento Formación, Divulgación y Publicidad por su compromiso transformador. Ellas son Raquel Godoy Salorino, por su labor de sensibilización en redes sobre la vida con ostomía, y Carmen Sánchez Márquez, por su activismo en favor de la accesibilidad en la edificación. Madre luchadora, ha promovido obras y ajustes razonables en espacios educativos y públicos de Talavera la Real, inspirando cambios estructurales y culturales.

Raquel Godoy. / Carlos Gil / Redes sociales

Para terminar, en la categoría Productos y Servicios, el Centro Especial de Empleo emeritense Ecoinova Social SL será premiado por su trabajo fabricando bancos, mesas y papeleras adaptadas, fomentando la inclusión laboral de personas con discapacidad y mejorando la accesibilidad del mobiliario urbano en Extremadura.