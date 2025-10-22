El suceso tuvo lugar el pasado viernes
Continúa la búsqueda del conductor fugado tras atropellar a un ciclista en Badajoz
Iba en un turismo de color blanco
No hay novedades sobre la identidad del conductor del vehículo que el pasado viernes atropelló a un joven ciclista en la avenida de Elvas, en Badajoz, y se dio a la fuga sin detenerse a auxiliarlo.
La Policía Local ha confirmado a este medio que el caso permanece bajo investigación y que las diligencias están siendo llevadas a cabo por la Policía Judicial de Tráfico, que continúa recabando información sobre el suceso.
Iba por el caril bici
El siniestro se produjo el pasado viernes, alrededor de las 16:45 horas, cuando un coche blanco arrolló a un joven de 19 años que circulaba en bicicleta por el carril bici, a la altura del paso de peatones situado antes de llegar al Hospital Universitario.
El joven, que fue atendido en el lugar y trasladado al hospital, se recuperaba favorablemente en su domicilio. Mientras tanto, las autoridades piden la colaboración ciudadana para obtener cualquier información que pueda ayudar a localizar al conductor.
