Diálogo entre las flamencas María Isabel Rodríguez Palop y Celeste Montes en Fundación CB

La sede de la Fundación CB, en la calle Montesinos número 22, acoge mañana a las 19.00 horas el encuentro ‘Diálogo entre flamencas’.

Se trata de un espacio y un tiempo para compartir, aprender y divulgar el arte del flamenco, con el objetivo de dar reconocimiento y voz a las figuras femeninas de este arte Patrimonio de la Humanidad.

El desarrollo de este encuentro cultural , el segundo, consistirá en un diálogo entre la periodista extremeña María Isabel Rodríguez Palop y Celeste Montes, cantaora que comenzó su andadura flamenca desde la cuna, bajo los sones de la estirpe gitana de Los Jerezanos.

En la actuación posterior al diálogo, Celeste estará acompañada por los músicos José Ángel Castilla (guitarra) y Josué Porrina (percusión).

La entrada al encuentro es libre hasta completar aforo.