Helga de Alvear, homenajeada a título póstumo por su impulso al arte contemporáneo en Extremadura

Helga de Alvear dedicó su vida a acercar el arte contemporáneo al público y a demostrar que la cultura podía ser un espacio de encuentro y reflexión. Su nombre quedó grabado para siempre en Cáceres con la creación del museo que lleva su nombre, y este miércoles ha sido recordada en Badajoz con el II Premio de la Asociación Extremeña de Fundaciones (AFEX), un homenaje a título póstumo por su generosidad y su compromiso con la difusión del arte.

El reconocimiento ha sido entregado en la sede de Fundación CB -en la calle Montesinos, 22- en un acto que ha reunido a representantes del mundo artístico, académico y social de la región. En nombre de la coleccionista, ha recogido el galardón la directora del Museo Helga de Alvear, Sandra Guimarães, quien ha subrayado que “este premio homenajea la generosidad y el legado de Helga". "Su labor nunca fue solo reunir obras, sino abrir puertas, derribar barreras y hacer del arte una experiencia accesible y transformadora”, ha expresado.

La jornada ha incluido la presentación del primer estudio sobre el sector fundacional en Extremadura, una radiografía que revela la fuerza de un tejido compuesto por decenas de entidades que, aunque pequeñas, tienen una enorme presencia en la vida cotidiana de la región. Según el informe, la mayoría de las fundaciones operan con equipos reducidos, pero su trabajo alcanza directa o indirectamente a buena parte de la población extremeña.

El estudio señala también los retos del sector: la falta de voluntariado, la dependencia de la financiación pública y la necesidad de fortalecer las redes de colaboración. En definitiva, un mapa que muestra a las fundaciones como actores esenciales del desarrollo cultural y social de Extremadura, pero con el desafío de asegurar su sostenibilidad.

Tras la presentación se ha celebrado una mesa redonda sobre el papel de las fundaciones culturales, donde se ha hablado de la relación entre cultura, pensamiento crítico y participación social.

El arte como motor de cambio

Guimarães ha reivindicado el poder del arte como motor de cambio. “Vivimos tiempos difíciles, pero el arte sigue siendo un espacio de esperanza. Nos permite pensar, cuestionar y transformar, aunque sea la vida de una sola persona”, afirmó, defendiendo la misión del museo como un espacio inclusivo, gratuito y abierto a todos.

El debate ha abordado también el futuro de la cultura en una sociedad dominada por la tecnología y el consumo rápido. Los participantes han coincidido en que las fundaciones deben renovar sus estrategias para conectar con públicos jóvenes y mantener vivo el interés por la creación contemporánea. “Hay más oferta cultural que nunca, pero menos tiempo para detenerse y pensar”, se reflexionó durante el coloquio.

El acto ha concluido con un aplauso prolongado al recordar la figura de Helga de Alvear, una mujer que no solo reunió una de las colecciones más importantes de Europa, sino que cambió la forma de mirar el arte contemporáneo en España. Su museo, en Cáceres, sigue siendo un referente de apertura, diálogo y libertad creativa, y su nombre, una inspiración para quienes creen que la cultura puede mejorar la vida de las personas.