El inicio del curso de la Escuela de Artes y Oficios de Badajoz pendiente de la licitación de servicios

La Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí continúa sin empezar su actividad en la nueva sede. Según estaba previsto, el conventual de San Agustín comenzaría a recibir a alumnos en octubre. El mes se agota y no hay noticias sobre este inicio de curso.

El concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, ha explicado en la mañana de este miércoles que su apertura depende de la licitación de una serie de servicios. Este proceso sigue su curso, pero recuerda que es algo que depende de la propia escuela y no del ayuntamiento.

"La gestión es propia de la escuela"

"La gestión es propia de la Escuela de Artes y Oficios. El ayuntamiento y la diputación formamos parte del consorcio y del consejo rector que la gestiona, pero es una entidad propia que se está autogestionando", ha dicho el concejal durante una rueda de prensa sobre una nueva web de la red de bibliotecas municipales.

En estos momentos, está "en el proceso de licitación con todos los pliegos preparados". Se trata de una serie de servicios que hay que gestionar "al ser un edificio nuevo hay necesidades diferentes como es el ascensor, que antes no había, o como son los contratos de la climatización, el del suministro de gas o la limpieza y vigilancia", ha enumerado Casablanca. Las dimensiones del inmueble y sus características particulares hacen que hayan tenido que realizarlo a través de una licitación distinta.

La directora sola gestionando

A ello, Ángela Cortés, la directora del centro, responde que es cierto que se trata de "un consorcio que tiene capacidad de gestión propia", pero señala que no cuentan "con los medios necesarios" para acometerlos. "El personal del que disponemos es el que es. Hay muy capacidad administrativa", asevera. Pese a ello, detalla que todos los contratos están pendientes de acabar de publicarse. "Todos están ahora en los servicios competentes que dan apoyo al consorcio desde el ayuntamiento", indica.

En concreto, se trata de unos 15 contratos que se han preparado en muy corto espacio de tiempo. "El consorcio ha ocupado el edificio que es propiedad municipal. Y desde el consorcio y yo como directora he tenido que poner el funcionamiento de manera independiente, casi sola, todo un edificio". Ángela Cortés precisa que este trabajo está siendo muy laborioso, ya que no cuenta con el apoyo administrativo necesario: "Lleva un esfuerzo muy grande para una persona sola".

Ángela Cortés, directora de la Escuela de Artes y Oficios de Badajoz, en una fotografía de archivo. / Santi García

Esta entidad ha conocido que la contratación de estos servicios era responsabilidad suya hace muy poco tiempo: "Se han empezado a gestionar cuando se nos notificó que era la propia escuela la que debía de encargarse de ello". Pese a que el edificio es municipal, no es tarea del ayuntamiento "se supone que es un edificio adscrito al consorcio y tiene que gestionar el propio consorcio".

"Todo por el bien de la escuela"

De este modo, Cortés se puso manos a la obra y comenzó a procesar todos los contratos necesarios para iniciar la actividad en el conventual. Ha sido ella sola la que se han enfrentado a un trabajo administrativo importante: "He estado haciendo frente a todo lo que podido, e incluso haciendo cosas que salen fuera de mis competencias todo por el bien de la escuela", afirma.

Asegura que lo hace por el bien de los alumnos y de la propia institución con el firme convencimiento de que el "cambio va a ser brutal y hubiera sido imposible acometer todos los cambios en dos días". Por ello, señala que no quiere que se ensombrezca el resultado final de este traslado. "No queremos que los problemas burocráticos perjudiquen al propio centro e intentemos remar todos a favor de obra", dice. En este sentido, expone que el beneficio va a redundar en "un servicio que va a disfrutar la ciudad y toda la provincia que no va a tener comparación".

Es por este motivo por lo que Ángela Cortés realiza el trabajo que le compete "y el que no" para que las nuevas instalaciones puedan ser utilizadas lo antes posible. Asimismo, recuerda que "aquí no se trata de buscar responsables, no se trata de si el responsable es la escuela o el ayuntamiento. Entiendo que la responsabilidad es todos". Lo que sí afea es la poca dotación de personal administrativo que está afectando al desempeño de sus funciones.

"No se trata de buscar responsables, no se trata de si el responsable es la escuela o el ayuntamiento. Entiendo que la responsabilidad es todos" Ángela Cortés — Directora de la Escuela de Artes y Oficios

Sin fecha de apertura

El edil de Cultura señala que "está todo presentado, el edificio está listo para abrir y las licitaciones están en trámite". Por tanto, indica que entiende que la adjudicación de dichos contratos se realizará próximamente y se podrá "ver funcionando la escuela en breve". Pese a ello, su directora señala que no conoce la fecha en la que esto ocurrirá: "El trabajo mío está hecho y está a la espera de ir cumpliendo los plazos administrativos", afirma.

Todos los contratos tienen que pasar los trámites que consideren los servicios municipales. Además, cuando estos estén resueltos, tendrán que ponerse en marcha en las instalaciones y volverá a estar "una sola persona" para ello. Al no disponer de esa "capacidad administrativa" que reclama. Cuando estén todos los nuevos servicios necesarios implementados en el centro, algo que "no depende del propio centro, se hará efectivo" el inicio de la actividad.

La fecha prevista era octubre, pero todo apunta a que será poco viable que esto ocurra. Un nuevo retraso que se suma a la suspensión del curso 2024-2025 porque el edificio no estaba completamente preparado para poder ser utilizado.