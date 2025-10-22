Nicolò Umberto Foron debuta con la Orquesta de Extremadura en Badajoz

Nicolò Umberto Foron debuta este jueves como director invitado con la Orquesta de Extremadura (Oex) en un concierto incluido en la programación de la VI Bienal Mario Vargas Llosa.

'¡Fiesta! Cuatro bailes pop para orquesta', del compositor peruano de Jimmy López, será la obra que abra la velada: un puente entre la pista de baile y la sala de conciertos. Sus cuatro movimientos —Trance 1, Countertime, Trance 2 y Techno— proponen al ritmo como elemento cohesionador de estilos tan diferentes. Le seguirán 'Juego de cartas, K.059', de Ígor Stravinski, una especie de banda sonora de una partida de póker y la suite de concierto 'Primavera Apalache', de Aaron Copland, cuyo argumento desarrolla una fiesta de primavera de los pioneros norteamericanos.

Nicolò Umberto Foron es un director de orquesta germano-italiano cuyo talento ha sido reconocido con importantes galardones, entre los que se incluyen el prestigioso Concurso de Dirección Donatella Flick en marzo de 2023 y el Concurso Internacional de Dirección Jeunesses Musicales en Bucarest en 2021. Actualmente, es director asistente de la Orquesta Sinfónica de Londres.

El concierto comenzará a las 20.00 horas en el palacio de congresos de Badajoz y se repetirá el viernes, a la misma hora, en el de Villanueva de la Serena, donde se inaugura la temporada de la Oex con esta actuación.

Las entradas están disponibles en la taquilla en internet de la Orquesta de Extremadura.