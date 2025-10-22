La Patrona de Badajoz visita la parroquia de San Juan Macías con motivo de su cincuentenario

La patrona de Badajoz, Nuestra Señora de la Soledad, visitará este viernes la parroquia de San Juan Macías con motivo del cincuentenario de su creación, una efeméride que la comunidad parroquial celebrará del 24 al 26 de octubre con diversos actos religiosos, oraciones, eucaristías y un besamanos abierto a todos los fieles.

La visita de la virgen se enmarca dentro de la programación conmemorativa organizada por la parroquia, que cumple medio siglo de vida. Desde la Hermandad de la Soledad han acogido con "gran ilusión" la petición realizada desde la propia comunidad parroquial.

“Esto es una solicitud que nos realizaron desde la parroquia, para que la Virgen pudiera asistir al cincuentenario de San Juan Macías”, explica el secretario de la hermandad y costalero del Amarrao, José Luis Lorido. “Nosotros, encantados, trabajamos para que estos momentos de visita y de cariño se repitan en todas las parroquias. El año pasado estuvimos en María Auxiliadora, que también celebraba su aniversario y este año le toca a San Juan Macías”.

Traslado y procesión escolar

La imagen de la virgen saldrá el viernes desde el colegio Sopeña a las 11.00 horas. Allí se celebrará una breve oración y un acto de recepción. El traslado desde la ermita de la Soledad hasta el colegio se realizará de manera privada.

A continuación, comenzará la procesión pública, en la que participarán los alumnos mayores de los colegios Sopeña y Santa Teresa, además de los feligreses de la parroquia. El cortejo recorrerá el parque que une ambos centros educativos en un recorrido “muy bonito”, según adelanta la hermandad, hasta llegar a la explanada del colegio Santa Teresa, donde se celebrará otro acto con los más pequeños a las 11.30 horas. Desde allí, la imagen de la patrona continuará hasta la parroquia de San Juan Macías, donde permanecerá durante todo el fin de semana.

Tres días de actos conmemorativos

Durante los días 24, 25 y 26 de octubre, la parroquia acogerá celebraciones, oraciones y encuentros comunitarios, organizados por los propios miembros de la comunidad parroquial. El sábado se celebrará un besamanos abierto a todos los fieles de 10 horas a 13.00 horas y una eucaristía a las 19.30 horas mientras que el domingo, tras la misa mayor solemne a las 12.30 horas, tendrá lugar la despedida de la Virgen de la Soledad. “Son actos sencillos, pero llenos de cariño. El amor que los pacenses demuestran hacia la patrona es grandísimo”, destaca el secretario de la hermandad, que subraya también el espíritu de colaboración entre la Hermandad de la Soledad y las parroquias de la capital pacense.

Una visita cargada de simbolismo

El paso de la Virgen de la Soledad por San Juan Macías se enmarca en un proyecto más amplio de acercar la imagen de la patrona a las distintas comunidades de Badajoz. “Hace ya unos años realizamos un recorrido por todas las parroquias de la ciudad y ahora volvemos a hacerlo coincidiendo con aniversarios y efemérides importantes”, recuerda Lorido.

Desde la Hermandad de la Soledad invitan a todos los pacenses a participar en esta cita especial que une fe, tradición y comunidad. “Nosotros simplemente ponemos a la Santísima Virgen en el camino de la parroquia”, resume el secretario, “pero son ellos, los feligreses y su párroco, quienes preparan cada momento de oración y celebración. Y nosotros, encantados, de acompañarles”.