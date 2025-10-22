El pueblo gitano expone en Badajoz 600 años de historia compartida

La Fundación del Secretariado Gitano (FSG) en Badajoz presenta la exposición ‘600 años de historia compartida’ inaugurada en el Museo de la Ciudad. Esta muestra es un homenaje de la fundación a los seis siglos de historia del pueblo gitano en España.

A través de estas ilustraciones, han capturado algunos de los momentos más significativos de la historia de esta etnia, así como elementos distintivos de su rica cultura. Desde su salida de la India hace aproximadamente mil años, pasando por su llegada a la Península Ibérica a través del reino de Aragón el 12 de enero de 1425; episodios trágicos como la Gran Redada; hasta el avance social presente.

También se han destacado algunas de las valiosas contribuciones que este pueblo ha hecho a la sociedad española en ámbitos como el arte, la cultura y los oficios. La historia y cultura gitana en España representan un legado construido a lo largo de seis siglos de convivencia.

El objetivo de esta muestra eses dar a conocer esta herencia y también rendir homenaje a todas aquellas personas que han luchado por escribir esta historia de identidad, cultura y resistencia.