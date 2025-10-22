La Red de Bibliotecas Municipales de Badajoz lanza página web con reservas online

La Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Badajoz estrena página web. Este nuevo recurso digital trata de acercar cada uno de los centros que componen este servicio municipal a los ciudadanos. Este nuevo sitio web reúne la información de los 12 centros que componen esta red y ofrece información sobre las novedades editoriales, las actividades que se programan en ellos o sus horarios, entre otros detalles.

José Antonio Casablanca, concejal de Cultura, e Iván Rosado, responsable de la empresa Códice, que gestiona este servicio, han presentado en la biblioteca de Santa Ana todos los detalles en torno a la nueva página. Se ha hecho en este centro como «cabecera de la red», según ha señalado el edil que destaca el buen funcionamiento de la biblioteca y del resto de servicio: «Se está ofreciendo un gran servicio», ha asegurado.

El diseño y funcionalidad

Rosado, responsable del diseño del nuevo espacio web, ha señalado que se habían enfocado en la funcionalidad, usabilidad y accesibilidad. «Se trata de una puerta de acceso a la cultura que se ofrecen en estos espacios», ha dicho. Uno de los puntos que han primado sobre otros ha sido la adaptabilidad del sitio, ya que se ha programado para que «se adapte a todos los dispositivos digitales».

Además, Iván Rosado ha destacado que desde esta nueva web se puede hacer «la búsqueda del título que se quiera reservar, ver su disponibilidad, en qué centro está y realizar el préstamo». Esto no se podía realizar hasta ahora, por lo que favorecerá al usuario.

Por el momento, no se encuentran todos los fondos recogidos en la sección online porque están en «proceso de catalogación digital». Las referencias que se vayan digitalizando se irán incorporando al apartado «OPAC» del nuevo portal. El concejal ha recordado que los préstamos de los libros «es gratuito» siempre que se tenga el carné de la red de bibliotecas.

Balance de la externalización

La nueva web es una de las mejoras que ha acometido Códice tras obtener el contrato para gestionar la red de bibliotecas. En diciembre hará un año desde que tomara las riendas de este servicio municipal y el concejal hace un balance positivo: «Es una empresa especializada quien lo gestiona. La externalización ha mejorado mucho el servicio que se presta».

Asimismo, ha avanzado que la intención de la concejalía de Cultura es que esta red siga creciendo en próximas fechas para ofrecer «mejores servicios culturales a la ciudadanía». Por el momento, no precisó cuáles serán los barrios o poblados que se sumarán a esta red.