El Sport Extremadura mantiene su racha triunfal en Málaga

El Sport Extremadura continúa imparable en su camino liguero. El conjunto verdinegro sumó una nueva victoria, la quinta consecutiva, tras imponerse por 1-2 al Málaga en un encuentro decidido en el tiempo añadido gracias a un tanto de Daysy Barreiro, que selló un triunfo de enorme mérito en la Ciudad Deportiva blanquiazul.

El equipo pacense se adelantó en el minuto 20 con un gol de Alba Zafra, que aprovechó un balón suelto en el área para poner el 0-1. El Málaga respondió antes del descanso con el empate de Elena, que igualó el marcador tras una jugada dentro del área.

En la segunda parte, las locales apretaron en busca del segundo, pero el Sport Extremadura se mostró firme y disciplinado en defensa, esperando su oportunidad hasta el final. Cuando el partido parecía condenado al empate, Daysy apareció en el 93’ para marcar el gol del triunfo y mantener a las pacenses en lo más alto de la clasificación, con cuatro puntos de ventaja sobre el Córdoba.

Las de Almendralejo afrontarán ahora una semana de descanso por el parón de selecciones antes de recibir al Unión Viera el próximo 1 de noviembre.