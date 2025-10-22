Una turista herida en la plaza de España de Badajoz

Susto en la plaza de España de Badajoz. Una turista ha resultado herida en la tarde de este miércoles tras sufrir una caída en uno de los alcorques que se encuentra sin árbol en la céntrica plaza.

Pasadas las 18.15 de la tarde un grupo de turistas que se disponía a sentarse en una de las terrazas de la plaza ha caído provocándole heridas en su pie derecho. "Veníamos de ver con el guía parte de la ciudad y hemos parado para tomar un café", comienza a explicar lo ocurrido María José Barberán, amiga de la accidentada.

"El cemento estaba fresco y ha resbalado"

Vienen desde Jaén y se quedarán en la ciudad hasta el viernes. "Acabábamos de llegar, íbamos a sentarnos y mi amiga ha ido a coger una silla, no se ha dado cuenta de que el cemento estaba fresco y ha resbalado", relata Barberán. El alcorque en el que ha sufrido este accidente se encontraba con una capa de varios centímetros de grosor de cemento. Estaba sin fraguar, lo que ha provocado que la mujer cayera.

"No es normal. Mire la situación que tenemos", lamenta la turista y critica el estado en el que se encontraba este rincón: "No es normal que un ayuntamiento tenga eso así". Sobre todo, echa en falta una señalización para evitar este tipo de percances. Barberán asevera que "el recuerdo" que se llevarán de la ciudad "fíjate cómo va a ser".

La mujer afectada, sentada, espera a que lleguen los servicios sanitarios para atenderla. / J. H.

Sospecha de fractura

"Ella es enfermera y se ha dado cuenta de lo que había pasado. Ha sentido que se lo había roto", dice su compañera de viaje. La mujer afectada ha sido atendida, en primer lugar, por una patrulla de la Policía Local que ha recogido los testimonios de los testigos y ha registrado todo lo ocurrido en el atestado. Minutos más tarde una ambulancia de Cruz Roja Extremadura ha prestado atención a la turista. Inicialmente con unas observaciones insitu, posteriormente, en la ambulancia y, finalmente, la han trasladado al Hospital Universitario de Badajoz.

"Es una sospecha de fractura en el tobillo. Se ve por la inflamación y la colocación de la articulación", informa Víctor Domínguez, responsable de Emergencias de Cruz Roja en Extremadura. Estos efectivos han evacuado a la herida al servicio de Urgencias del hospital para que realicen las placas correspondientes y vean los tratamientos que precisa.

Cemento de una obra privada

Aunque inicialmente los turistas afectados y varios vecinos señalaban como responsable al Ayuntamiento de Badajoz, desde la oficina de prensa del consistorio informan que "no se ha llevado a cabo ninguna actuación municipal hoy en esa zona". Y apuntan a que "el cemento fresco debe ser de una obra privada".

De esta forma, la posible reclamación de daños que plantee la mujer herida deberá realizarse a los autores de dicha intervención particular. Al acudir "la Policía Local, lo incluirá en el atestado y se estudiará el origen".