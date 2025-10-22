Usuarios de Los Pinos en Badajoz: "Hasta que no se caiga y pase una desgracia, no nos llevarán a otro sitio"

El esperado traslado del centro de salud Los Pinos, en Badajoz, tendrá que esperar unos meses más. Aunque el proyecto para reubicar las instalaciones lleva tiempo sobre la mesa debido al deterioro del actual edificio, la Consejería de Salud y Servicios Sociales, apunta ahora a la primavera como nueva fecha estimada para el inicio de las obras en el Palacio de Congresos Manuel Rojas, el lugar escogido de manera provisional hasta que se produzca el cambio definitivo al antiguo Hospital Provincial.

Las obras para acondicionar los espacios no comenzarán, por tanto, hasta el segundo trimestre de 2026 por temas administrativos y esta nueva fecha prolonga la incertidumbre de los usuarios.

Quienes acuden a diario al centro, coinciden en que la atención médica sigue siendo excelente, pero la situación del inmueble preocupa cada vez más. En el exterior son visibles las grietas y los desperfectos y algunos vecinos aseguran que incluso se han desprendido fragmentos de la fachada. “Hay muchas grietas, se han caído trozos y da algo de miedo venir”, afirma una vecina que vive cerca del Meiac. “La entrada está muy mal, da reparo entrar. Hasta que no caiga y pase una desgracia no nos llevarán a otro sitio”, lamenta.

Otros usuarios, como David, un vecino de la calle Arco Agüero que lleva 16 años acudiendo al centro, aseguran que uno de los accesos exteriores lleva cerrado al menos dos años. “Por fuera se ve bastante cascado. Si nos cambian, me parece bien. Seguro que ganamos mayor amplitud y comodidad. La zona del Palacio de Congresos nos queda de paso, aunque el hospital provincial está algo más lejos”, apunta.

También Filomena, otra paciente, explica que una enfermera le comentó que “por dentro el edificio está muy mal”, aunque ella misma no había reparado en los desperfectos durante sus visitas. En cambio, Francisco y Juana, un matrimonio mayor, lo asumen con cierta resignación: “Si nos caemos de aquí, luego vendrán las penas. Es verdad que por fuera se ve deteriorado, esperemos que le den una solución cuanto antes, pero no creemos que vayamos a tener tan mala suerte de que esto se vaya a caer con nosotros dentro ¿no?", se preguntan.

Francisco y Juana junto a uno de los accesos del centro, cerrado desde hace dos años. / Rebeca Porras

La atención es "excepcional"

A pesar del mal estado de la infraestructura, no todos los pacientes son conscientes de la situación. Javi, usuario habitual que lleva siete meses de baja médica y acude con frecuencia a las consultas, reconoce que no sabía que el centro iba a trasladarse. “Mi médico se porta fenomenal, la atención es excepcional. Yo estoy muy contento y la verdad, no he notado nada raro en el edificio, tampoco me han dicho que vayamos a mudarnos”, indica.

Planta baja del centro de salud Los Pinos, en Badajoz. / La Crónica

El centro de salud Los Pinos, uno de los más antiguos de la capital pacense, arrastra problemas estructurales desde hace años. Aunque la Junta de Extremadura anunció hace meses su intención de trasladarlo a un nuevo edificio, los plazos se han ido retrasando. Por ahora, pacientes y personal sanitario deberán seguir trabajando en unas instalaciones que, según critican los vecinos, necesitan una solución definitiva.