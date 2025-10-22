‘Por voluntad propia’, esta noche en el López de Ayala

En el marco del 48º Festival Internacional de Teatro de Badajoz, el teatro López de Ayala acogerá esta noche la representación de ‘Por voluntad propia’, una obra de Perigallo Teatro que se inscribe en la senda del teatro contemporáneo que reflexiona sobre los límites del libre albedrío y la naturaleza del ser humano.

‘Por voluntad propia’ es una creación de los artistas Javier Manzanera y Celia Nadal, quienes también encarnan los personajes en escena. La dirección corre a cargo de Luis Felpeto. El montaje dura 80 minutos.

Escrita en clave de comedia, la trama sitúa la acción en una especie de limbo metaficcional: dos personajes (una mujer y un hombre) que toman conciencia de su condición ficticia buscan salirse del guion que ‘les ha sido escrito’ para volverse sujetos con voluntad propia. En ese viaje interior se confrontan deseos, contradicciones, miedos y anhelos de autenticidad.

Según indican desde el propio teatro, la obra apuesta por desplegar «humor y emoción» como vías para plantear una reflexión sincera sobre la libertad individual y la responsabilidad de nuestras decisiones.

Es importante destacar que Perigallo Teatro ya es conocida en Badajoz: obtuvieron el Premio del Público en la 45 ª edición del Festival Internacional de Teatro por 'Cabezas de cartel'. Esta obra, por su parte, recibió el premio del público en el Indiefest-Santander, así como el de Mejor Espectáculo, Mejor Actor y Mejor Actriz.

La representación comienza a las nueve de la noche, si bien las puertas se abren media hora antes de que de comienzo la obra. Las entradas tienen un precio de quince euros tanto en patio de butacas como en el anfiteatro, y aún se pueden adquirir en la taquilla del teatro y en su página web.