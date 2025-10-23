Apnaba celebra 35 años de compromiso con una gala en el Teatro López de Ayala

La Asociación de Padres de Personas con Autismo de Badajoz (Apnaba) celebrará el próximo 30 de octubre, a las 19.30 horas, su 35º aniversario con una gala en el teatro López de Ayala. Será un acto de reconocimiento y celebración que reunirá a familias, profesionales y entidades vinculadas al movimiento asociativo del autismo en Extremadura.

El acto, conducido por Javier Mendoza y María Isabel Contreras, combinará actuaciones musicales y la entrega de reconocimientos a entidades, instituciones y personas que han contribuido al desarrollo y la inclusión de las personas con autismo en Extremadura. Entre ellos, se reconocerá la labor de fuerzas y cuerpos de seguridad, personal médico, administraciones públicas y colaboradores que han contribuido a la inclusión y al bienestar de las personas con autismo.

El programa contará con actuaciones de Amalia Toboso, cantante y compositora madrileña de raíces extremeñas y madre de Noa, una niña con autismo; Juan Antequera, Marta Prieto, Ana Sanz y el grupo Diván du Don, que cerrará la velada. Durante el acto de aniversario habrá, además, "alguna sorpresa", como han señalado desde Apnaba.

La dirección musical correrá a cargo de Pedro Monty, acompañado por Cristian Ivars (violín), Juan Zarzo (canon flamenco) y Sergio Chávez (guitarra española).

Con esta gala, Apnaba quiere renovar su compromiso con la inclusión y la mejora de la calidad de vida de las personas con autismo.