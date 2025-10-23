Homenaje a más de tres décadas
Apnaba celebra 35 años de compromiso con una gala en el Teatro López de Ayala
El próximo 30 de octubre a las 19.30 horas
Actuarán artistas como Amalia Toboso o Diván du Don
La Asociación de Padres de Personas con Autismo de Badajoz (Apnaba) celebrará el próximo 30 de octubre, a las 19.30 horas, su 35º aniversario con una gala en el teatro López de Ayala. Será un acto de reconocimiento y celebración que reunirá a familias, profesionales y entidades vinculadas al movimiento asociativo del autismo en Extremadura.
El acto, conducido por Javier Mendoza y María Isabel Contreras, combinará actuaciones musicales y la entrega de reconocimientos a entidades, instituciones y personas que han contribuido al desarrollo y la inclusión de las personas con autismo en Extremadura. Entre ellos, se reconocerá la labor de fuerzas y cuerpos de seguridad, personal médico, administraciones públicas y colaboradores que han contribuido a la inclusión y al bienestar de las personas con autismo.
El programa contará con actuaciones de Amalia Toboso, cantante y compositora madrileña de raíces extremeñas y madre de Noa, una niña con autismo; Juan Antequera, Marta Prieto, Ana Sanz y el grupo Diván du Don, que cerrará la velada. Durante el acto de aniversario habrá, además, "alguna sorpresa", como han señalado desde Apnaba.
La dirección musical correrá a cargo de Pedro Monty, acompañado por Cristian Ivars (violín), Juan Zarzo (canon flamenco) y Sergio Chávez (guitarra española).
Con esta gala, Apnaba quiere renovar su compromiso con la inclusión y la mejora de la calidad de vida de las personas con autismo.
