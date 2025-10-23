El ayuntamiento sustituirá los codos de la red de abastecimiento que pasan por el puente de la Universidad de Badajoz

El Ayuntamiento de Badajoz licita la reparación de una de las tuberías principales de la red de abastecimiento de la ciudad. En concreto, se trata de la sustitución de seis codos que se ubican a lo largo del puente de la Universidad.

"Son seis codos de acero inoxidable. Son unas piezas especiales muy importantes que llevan muchos años en uso", define Carlos Urueña, concejal de Inspección de Aguas. El contrato contempla la sustitución de estos elementos específicamente por un valor de 213.213,66 euros con IVA incluido.

Riesgo de reventón

En el proyecto se expone la necesidad de practicar esta intervención ya que la red cuenta con una serie de "deficiencias detectadas" en este punto de la ciudad que se trata de un tramo que comunica "los depósitos de la Luneta con los de Las Vaguadas", siendo uno de las tuberías principales de la ciudad.

Específicamente se renovarán "un doble codo aguas abajo del río , tres cuellos de cisne y un codo aguas arriba del río", según recoge el pliego de preinscripciones técnicas. Con las acciones básicas que se plantean "se asegurará una correcta distribución de agua, eliminando la posibilidad de nuevas averías". Hasta la fecha se han registrado una serie de problemas de erosión de los mismos provocando el deterioro y la generación de poros. Esto ocasiona fugas continuas. Durante años "se han arreglado muchas veces, pero ya no se pueden arreglar más", afirma el concejal.

Esto hace que al estar "tan parcheada la conducción que ya no admite más reparaciones". Esto genera una situación complicada para la propia red, porque como puntualiza el consistorio en el pliego "puede reventar una de las arterias principales del abastecimiento".

Este temor se ha convertido en realidad varias veces en la margen derecha, concretamente la tubería que está junto al hotel Río se ha fracturado en dos ocasiones y ha causado importantes daños en el mencionado establecimiento hotelero.

El mal estado de estas tuberías han generado estampas insólitas en los últimos tiempos. Este medio informó sobre la pulverización de agua en uno de los codos de este conducto en el tramo más cercano al paseo fluvial. No fue un hecho aislado, ya que días después de este se volvió a crear un "microclima" como definían los vecinos al otro lado del puente.

Desde Aqualia, empresa que gestiona el servicio municipal de Aguas, indicaron que estos incidentes se deben a la antigüedad de la infraestructura. "Es muy frecuente que ocurran este tipo de contratiempos en esta zona de Badajoz", aseveraban desde la compañía.

Sin cortes de suministro

El plazo de ejecución de la obra será de dos semanas contando desde que se firme el acta de replanteo. En el pliego de condiciones se contempla un plazo "tan reducido, ya que es fundamental evitar los riesgos de interferencias graves en la red a partir del 24 de diciembre".

Asimismo, se recoge el plazo de garantía que será de un año desde que se finalicen las obras.

Carlos Urueña confía en que "una vez que se arreglen estén otros 30 años, por lo menos, en uso". De la misma forma, ha recordado que el suministro de agua no se cortará durante las dos semanas de intervenciones porque se cuenta con "dos tuverías y otros accesos" desde otras zonas de la ciudad. Lo que sí adelanta es que puede que haya "ciertas molestias porque no es lo mismo que pase el agua por todas las tuberías que sólo pase por una de ellas".