La CHG invierte más de 150.000 euros al año en la limpieza del entorno del Guadiana en Badajoz

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) destina cada año más de 150.000 euros a actuaciones de limpieza y retirada de residuos en el entorno del río Guadiana a su paso por Badajoz. Lo hace, como han indicado, "ante la persistencia del abandono de basuras, enseres y vertidos de todo tipo en las márgenes y cauces del río".

Por este motivo, durante los últimos meses, el organismo de cuenca ha desarrollado diversas labores de limpieza en puntos como el azud de la Granadilla, el Rincón de Caya, el camino del Gévora, el azud de la Pesquera, la Isla del Pico y la playa de Los 600, con el objetivo de mejorar la salubridad y conservación ambiental de estos espacios.

Las labores incluyen la retirada de basura urbana, escombros, enseres y otros vertidos, así como la gestión de residuos peligrosos —como fibrocemento, productos químicos o animales muertos—, cuya eliminación resulta más compleja y costosa, y require una limpieza especializada.

Según la CHG, pese a los trabajos realizados y a las campañas de educación ambiental y concienciación ciudadana, siguen detectándose vertidos y acumulaciones de residuos en distintos puntos del cauce.

El organismo hace un llamamiento a la responsabilidad ciudadana y anima a denunciar los comportamientos incívicos que deterioran el entorno natural.