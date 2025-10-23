Este jueves
Danza en el Festival Internacional de Teatro de Badajoz: llega 'The room where it happens’
La compañía de Iker Karrera explora el miedo al vacío e invita a reflexionar sobre el poder y las decisiones
La 48 edición del Festival Internacional de Teatro de Badajoz prosigue este jueves con la representación en el teatro López de Ayala (21.00 horas) de ‘The room where it happens’, a cargo de la compañía madrileña de danza contemporánea Iker Karrera.
La obra, recomendada para mayores de 14 años, explora el miedo al vacío y la rutina que lo disfraza e invita a reflexionar a los espectadores sobre el poder, las decisiones y los espacios ocultos donde se define el destino colectivo.
En el espectáculo, con luces estroboscópicas, su director, Iker Carrera, pone en valor que dentro de todos hay «un laboratorio emocional» donde se gestan los sentimientos, donde brotan emociones, unas satisfactoria y otras dolorosas. Así, ‘The room where it happens’ convierte el escenario en un territorio donde la intimidad se hace pública.
La obra, que cuenta en su elenco con los bailarines, Katalin Arana, Marc López, Raymond Naval, Serena Pomer y Teresa Arroyo, ha sido nominada a cinco Premios Max este año: mejor espectáculo de danza (Iker Karrera); mejor composición musical (Alex Aller); mejor coreografía (Iker Karrera); mejor diseño de iluminación (Rodrigo Ortega) y a mejor intérprete femenina de danza (Katalin Arana).
Esta propuesta conecta con la que ha sido la producción más ambiciosa de Iker Karrera hasta el momento: ‘No Pleasure’, estrenada en el año 2020. El director, aunque no lo parezca, es el mismo que convirtió en festivas danzas las más conocidas y pegadizas canciones de Abba para el musical ‘Mammamia!’ y estuvo al frente de algunas temporadas del programa de televisión Fama ‘A bailar!’. Además, su vocación docente le llevó a poner en marcha hace ya diez años Danza 180º, su propia escuela y proyecto artístico.
